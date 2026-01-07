Mauni Amavasya 2026: पितृ दोष से हैं परेशान? मौनी अमावस्या पर करें ये 5 अचूक उपाय, बदल जाएगी किस्मत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में एक अत्यंत पावन और आध्यात्मिक तिथि मानी जाती है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की इस अमावस्या का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसे 'मौन' साधना और आत्म-मंथन का दिन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और मौन व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। 2026 में मौनी अमावस्या पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जो पितृ दोष से मुक्ति और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष फलदायी हैं।

पितृ दोष से मुक्ति के उपाय अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है या परिवार में अशांति और कार्यों में बाधा आ रही है, तो मौनी अमावस्या पर किए गए कुछ उपाय रामबाण साबित हो सकते हैं: तर्पण और पिंडदान: इस दिन पवित्र नदी के तट पर अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। अगर आप नदी पर नहीं जा सकते, तो घर के दक्षिण कोने में घी का दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करें।

पीपल की पूजा: मौनी अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करना अत्यंत शुभ है। पीपल के जड़ में जल अर्पित करें और सात बार परिक्रमा करें। माना जाता है कि पीपल में देवताओं के साथ-साथ पितरों का भी वास होता है।

(Image Source: AI-Generated) तिल का दान: इस दिन काले तिल, गुड़, वस्त्र और अनाज का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। काले तिल को जल में डालकर स्नान करने का भी विशेष महत्व है। मौन व्रत का महत्व: इस दिन मौन रहने की परंपरा है। मौन रहने से मानसिक शक्ति बढ़ती है और एकाग्रता आती है। यदि पूरे दिन संभव न हो, तो कम से कम स्नान और पूजा के समय मौन अवश्य रखें।