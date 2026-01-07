Masik Shivratri 2026: इस दिन मनाई जाएगी साल की पहली मासिक शिवरात्रि, प्राप्त होगी महादेव की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कई साधक मासिक शिवरात्रि (Masik Shivratri 2026) का व्रत करते हैं, जो हर माह की शिव जी की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं कि आप इस दिन पर किस प्रकार शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं।

मासिक शिवरात्रि मुहूर्त (Masik Shivratri 2026 Muhurat) माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 16 जनवरी को रात 10 बजकर 21 मिनट से 18 जनवरी को देर रात 12 बजकर 3 मिनट तक रहने वाली है। ऐसे में साल की पहली मासिक शिवरात्रि का व्रत शुक्रवार 16 जनवरी को किया जाएगा। इस दिन पर पूजा का मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहने वाला है -