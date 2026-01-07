Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Masik Shivratri 2026: इस दिन मनाई जाएगी साल की पहली मासिक शिवरात्रि, प्राप्त होगी महादेव की कृपा

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 09:57 AM (IST)

    हर माह में किया जाने वाला मासिक शिवरात्रि का व्रत भगवान शिव की आराधना के लिए उत्तम माना गया है। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती की पू ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Masik shivratri 2026 व्रत कब किया जाएगा?

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कई साधक मासिक शिवरात्रि (Masik Shivratri 2026) का व्रत करते हैं, जो हर माह की शिव जी की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं कि आप इस दिन पर किस प्रकार शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं।

    मासिक शिवरात्रि मुहूर्त (Masik Shivratri 2026 Muhurat)

    माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 16 जनवरी को रात 10 बजकर 21 मिनट से 18 जनवरी को देर रात 12 बजकर 3 मिनट तक रहने वाली है। ऐसे में साल की पहली मासिक शिवरात्रि का व्रत शुक्रवार 16 जनवरी को किया जाएगा। इस दिन पर पूजा का मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहने वाला है -

    मासिक शिवरात्रि की पूजा मुहूर्त - रात 12 बजकर 4 मिनट से देर रात 12 बजकर 58 मिनट तक

    Masik Shivratri 2024 i (1)

    भगवान शिव की पूजा विधि -

    • मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवितृ हो जाएं और व्रत का संकल्प लें
    • मंदिर की साफ-सफाई करने के बाद गंगाजल छिड़कें।
    • शिवलिंग का दूध, गंगाजल, शहद, घी आदि से अभिषेक करें।
    • पूजा में बिल्वपत्र, धतूरा, सफेद फूल आदि अर्पित करें।
    • भोग के रूप में भगवान शिव को मखाने की खीर, फल व हलवा आदि अर्पित कर सकते हैं।
    • माता पार्वती को 16 शृंगार की सामग्री अर्पित करें।
    • ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें।
    • मासिक शिवरात्रि की कथा का पाठ करें और भगवान शिव व माता पार्वती की आरती करें। 
    • अंत में सभी लोगों में प्रसाद बांटें।
    Masik Shivratri i
    (AI Generated Image)

    शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें

    मासिक शिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग पर चंदन, बेलपत्र, गन्ने का रस और शहद आदि अर्पित कर सकते हैं। इस सभी चीजों को मासिक शिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर अर्पित करने से साधक को महादेव का आशीर्वाद मिलता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही जीवन की सभी बाधाएं भी दूर होती हैं।

    यह भी पढ़ें - अशोक वाटिका से मां सीता ने रामजी को भेजा था खास संदेश, जिसने तय कर दी थी दशानन रावण की किस्मत

    यह भी पढ़ें - Dream Astrology: धन की प्राप्ति से पहले मिलते हैं 4 शुभ संकेत, जॉब में मिलेगा प्रमोशन

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।