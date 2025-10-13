Masik Shivratri 2025: किस दिन मनाई जाएगी मासिक शिवरात्रि? यहां नोट करें शुभ मुहूर्त और योग

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मनचाहा वरदान पाने के लिए मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है।

धार्मिक मत है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से विवाहित जातकों के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं, अविवाहित जातकों की शादी शीघ्र हो जाती है। इसके लिए साधक श्रद्धा भाव से चतुर्दशी तिथि पर साधक श्रद्धा भाव से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करते हैं। आइए, कार्तिक माह की मासिक शिवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त जानते हैं-

कार्तिक शिवरात्रि शुभ मुहूर्त ( Masik Shivratri 2025 Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 19 अक्टूबर को दोपहर 01 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, 21 अक्टूबर को देर रात 12 बजकर 16 मिनट पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी।

मासिक शिवरात्रि पर निशा काल में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा होती है। इसके लिए 19 अक्टूबर को कार्तिक महीने की मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी। इस दिन निशा काल में पूजा का समय देर रात 11 बजकर 51 मिनट से 12 बजकर 38 मिनट तक है।