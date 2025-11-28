Masik Durgashtami 2025: मासिक दुर्गाष्टमी आज, इस विधि से करें पूजा, भूलकर न करें ये गलतियां

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मासिक दुर्गाष्टमी का विशेष महत्व है। यह तिथि हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन मां दुर्गा को समर्पित। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन देवी की श्रद्धा भाव के साथ उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है, आइए इस महापर्व (Masik Durgashtami 2025) से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं।