बार-बार बिगड़ रहे हैं काम तो करें गणेश जी के ये उपाय, विघ्न होंगे दूर और खुलेंगे सफलता के रास्ते

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम शुरू करने के बाद उसमें बार-बार रुकावट आने लगती है। मेहनत करने के बावजूद काम समय पर पूरा नहीं हो पाता या बनता हुआ काम अचानक बिगड़ जाता है। ज्योतिष में ऐसी परिस्थितियों को ग्रहों की स्थिति और जीवन में आने वाली बाधाओं से जोड़ा जाता है।

एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा के अनुसार, ऐसी स्थिति में भगवान गणेश की पूजा और उनसे जुड़े कुछ उपाय किए जा सकते हैं। वह कहते हैं, " भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणेश जी की पूजा करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति को सफलता के लिए सही दिशा मिलती है।" चंद्रेश जी गणेश जी के कुछ आसान उपाय भी बताते हैं।

बुधवार को गणेश जी को अर्पित करें 21 दूर्वा बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन स्नान आदि के बाद गणेश जी की विधि-विधान से पूजा करें। इसके बाद उन्हें 21 दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा चढ़ाते समय श्रद्धा से 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप कर सकते हैं। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। नियमित रूप से यह उपाय करने से कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर करने में सहायता मिल सकती है।

गणेश जी को चढ़ाएं शमी पत्र गणेश जी की पूजा में शमी पत्र अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। शमी का संबंध शनि ग्रह से होता है। इसलिए जिन लोगों को कार्यों में बार-बार देरी या बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वे गणेश जी को शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं। पूजा के समय भगवान गणेश से अपनी मनोकामना पूरी होने और सभी बाधाएं दूर करने की प्रार्थना करें।

मोदक या गुड़-धनिये का लगाएं भोग भगवान गणेश को मोदक प्रिय होता है। इसके अलावा उन्हें गुड़ और धनिये का भोग भी लगाया जाता है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा के बाद श्रद्धा से यह भोग अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी बुध ग्रह के स्‍वामी होते हैं, इस ग्रह को बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक माना जाता है। इसलिए गणेश जी की पूजा को बुध से जुड़े मामलों के लिए भी लाभकारी माना जाता है।