व्यापार और तरक्की के लिए बेहद खास है 'लाभ पंचमी', नोट कर लें 14 नवंबर का यह महामुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में 'लाभ पंचमी' भी बेहद खास मानी जाती है, जिसे बेहद उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है, खासकर गुजरात में। इसे लाभ पंचमी, सौभाग्य पंचमी और ज्ञान पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह खास दिन धन, अच्छी किस्मत, व्यापार में सफलता और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है।

गुजरात में व्यापारियों, दुकानदारों, उद्यमियों और बिजनेस मालिकों के लिए लाभ पंचमी का खास महत्व है। दीवाली और गुजराती नए साल के बाद इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की खास पूजा करके एक बार फिर से व्यापारिक गतिविधियों की शुरुआत होती है। लोग अपने अकाउंट बुक्स की पूजा करते हैं, जिसे 'चोपड़ पूजा' के नाम से भी जाना जाता है।

इस साल लाभ पंचमी का पर्व 14 नवंबर 2026, शनिवार के दिन पड़ रहा है। यह दिन नए कार्यों को करने, दुकानें फिर से खोलने, फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू करने और सफलता और खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है।

लाभ पंचमी 2026 तारीख और दिन हिंदू चंद्र कैलेंडर के आधार पर 14 नवंबर, शनिवार को लाभ पंचमी मनाई जाएगी। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर पड़ती है, जो हिंदू महीने कार्तिक के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है।

यह पर्व गुजरात में खासतौर पर लोकप्रिय है, जहां यह दीवाली की छुट्टियों के बाद बिजनेस एक्टिविटीज के फिर से शुरू होने का प्रतीक माना जाता है। लाभ पंचमी 2026 पूजा मुहूर्त लाभ पंचमी पर शुभ मुहूर्त में पूजा करना बेहद जरूरी माना गया है। भक्त इस दिन पैसे की स्थिरता, बिजनेस में बढ़ोतरी और खुशहाली के लिए देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है।

सुबह के समय लाभ पंचमी पूजा करने और नए काम शुरू करने के लिए अच्छा माना जाता है। लाभ पंचमी 2026 पूजा मुहूर्त तारीख - 14 नवंबर 2026, शनिवार

14 नवंबर 2026, शनिवार सुबह पूजा का मुहूर्त- सुबह 6 बजकर 52 मिनट से लेकर 10 बजकर 33 मिनट तक

सुबह 6 बजकर 52 मिनट से लेकर 10 बजकर 33 मिनट तक अवधि- करीब 3 घंटे 41 मिनट

करीब 3 घंटे 41 मिनट पंचमी तिथि शुरू- 13 नवंबर 2026 को रात 8 बजकर 42 मिनट तक

13 नवंबर 2026 को रात 8 बजकर 42 मिनट तक पंचमी तिथि समाप्त- 14 नवंबर 2026 को रात 11 बजकर 23 मिनट तक लाभ पंचमी क्यों मनाई जाती है? लाभ शब्द का अर्थ 'फायदा' होता है, जबकि पंचम का मतलब पांचवां चंद्र दिवस है। इसलिए लाभ पंचम खुशहाली, अच्छी किस्मत और सफलता का प्रतीक माना जाता है।

हिंदू परंपराओं के मुताबिक, इस दिन पूजा करना और जरूरी काम शुरू करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लोग धन और खुशहाली के लिए देवी लक्ष्मी और बुद्धि और रुकावटों को दूर करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं।