क्या आपके पर्स की जेबें रोक रही हैं धन लाभ? पढ़ें अंकशास्त्र के अनुसार कितनी जेब वाला वॉलेट है शुभ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पर्स या वॉलेट हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। इसमें हम पैसे के साथ-साथ जरूरी कार्ड, रसीदें और दूसरी चीजें भी रखते हैं। मगर जब हम इसे खरीदते हैं, तब केवल इनकी डिजाइनों पर ही हमारा ध्यान जाता है। हम कभी नहीं सोचते हैं कि एक पर्स या वॉलेट हमारे आर्थिक जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है।

अंकशास्त्र के अनुसार, वॉलेट का रंग, उसमें रखी चीजें और उसकी बनावट में जो ऊर्जा होती है, वह धन को आकर्षित भी कर सकती है और दरिद्रता भी ला सकती है। इसी क्रम में वॉलेट में बनी जेबों की संख्या को भी महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि सही संख्या वाली जेबें धन की बचत पर जोर देती हैं और इसे आर्थिक स्थिरता के लिए भी शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि अंकशास्त्र के अनुसार कितनी जेब वाला पर्स हमें रखना चाहिए।

2 जेब वाला वॉलेट अंकशास्त्र में अंक 2 का संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा को मन, भावनाओं और शांति का कारक माना जाता है। इसलिए दो जेबों वाला वॉलेट संतुलन का प्रतीक माना जा सकता है। इस तरह के वॉलेट में आप एक जेब में नोट और दूसरी जेब में जरूरी कार्ड या सिक्के रख सकते हैं। इससे सामान भी व्यवस्थित रहता है और वॉलेट में अनावश्यक चीजें जमा नहीं होती हैं और यह धन को भी आकर्षित करता है।

3 जेब वाला वॉलेट अंक 3 का संबंध गुरु यानी बृहस्पति से होता है। ज्योतिष और अंकशास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, विस्तार और वृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से तीन जेबों वाला वॉलेट भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यह आर्थिक वृद्धि और नए अवसर देता है। इसमें आप नोट, कार्ड और जरूरी छोटी चीजों को अलग-अलग रख सक सकते हैं।

4 जेब वाला वॉलेट अंक 4 का संबंध राहु से होता है। राहु को अचानक होने वाले बदलावों और उतार-चढ़ाव से जोड़ कर देखा जाता है। इसलिए चार जेबों वाले वॉलेट को लेकर अंकशास्त्र में सावधान रहने के लिए कहा गया है। अगर आपके पास चार जेब वाला वॉलेट है तो इसमें पैसों और जरूरी चीजों को व्यवस्थित तरीके से ही रखें। वॉलेट में बेकार की रसीदें, पुराने कागज या अनावश्यक सामान जमा न होने दें, नहीं तो आपको धन की हानि हो सकती है।

1 जेब वाला वॉलेट अंकशास्त्र के अनुसार, केवल एक जेब वाला वॉलेट ज्यादा शुभ नहीं होता है। माना जाता है कि जब पर्स में हर चीज एक साथ रखी जाती है तो धन से जुड़ी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित हो जाता है। इससे धन की न तो बचत होती है और धन की बर्बादी भी होती है।