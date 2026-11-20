धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव (Khatu Shyam Baba Birthday) बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर बाबा खाटू श्याम का विशेष शृंगार और पूजा-अर्चना करने का विधान है। अलौकिक शृंगार में रंग-बिरंगे फूलों, बेशकीमती आभूषणों और सुंदर पोशाक के साथ-साथ इत्र का भी विशेष महत्व होता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, बाबा खाटू श्याम की साधना करने से साधक के जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं और बबा की कृपा से घर में सुख-शांति बनी रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा खाटू श्याम को इत्र क्यों अर्पित किया जाता है और इसके बिना उनका शृंगार अधूरा क्यों माना जाता है? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में हम आपको इसके पीछे की वजह के बारे में बताते हैं।

क्या है इत्र अर्पित करने का रहस्य? पौराणिक कथा के अनुसार, बाबा खाटू श्याम के जन्म स्थान के पास एक ऐसी जगह थी, जहां गुलाब के ढेरों पौधे लगे हुए थे। उन्हें वहां अपना समय बिताना और गुलाब के फूलों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। बचपन के इसी लगाव की वजह से गुलाब उनका प्रिय फूल बन गया। इसलिए आज के समय में भी उन्हें गुलाब के फूल और गुलाब का इत्र अर्पित करने की परंपरा निभाई जाती है। इसके अलावा, जब भक्त की कोई मनोकामना पूरी हो जाती है, तब भी खाटू श्याम बाबा को इत्र अर्पित किया जाता है।