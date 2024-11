Kharmas 2024: खरमास में इन गलतियों से जीवन में आ सकती हैं परेशानियां, यहां पढ़ें क्या करें और क्या न करें?

खरमास में क्या करें (What to do in Kharmas)

खरमास में सूर्य देव और श्रीहरि की पूजा-अर्चना करनी चाहिए।

श्रद्धा अनुसार मंदिर या गरीबों को अन्न और धन का दान करना चाहिए।

पूजा के दौरान मंत्रों का जप करें।

सूर्य देव को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है।

जीवन में मानसिक शांति के लिए रोजाना ध्यान करें।

खरमास में क्या न करें (What not to do in Kharmas)

खरमास के दौरान मांगलिक और शुभ कार्य नहीं करने चाहिए।

इसके अलावा मुंडन, गृह प्रवेश और सगाई समेत आदि कार्य नहीं करनी चाहिए।

खरमास में घर बनवाने की शुरूआत न करें।

तामसिक भोजन का सेवन न करें।

किसी का अपमान और वाद-विवाद न करें।

नया वाहन और मकान न खरीदें।

ऐसे करें सूर्य देव को प्रसन्न

सूर्य पूजा मंत्र



ॐ सूर्याय नम:

ॐ घृणि सूर्याय नम:

ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवांछित फलम् देहि देहि स्वाहा

ॐ ऐहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगत्पते, अनुकंपयेमां भक्त्या, गृहाणार्घय दिवाकर:

ॐ ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्यः क्लीं ॐ

अगर आप भगवान सूर्य देव प्रसन्न करना चाहते हैं, तो खरमास में पूजा-अर्चना करने के बाद चावल, दूध और गुड़ समेत विशेष चीजों का दान करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से जातक को सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और सभी मुरादें पूरी होती हैं। पूजा के दौरान नीचे दिए मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए।