देवी लक्ष्मी के सामने फेंकी जाती हैं कौड़ियां! बुंदेलखंड की इस रहस्यमयी परंपरा में छिपा है धन और भाग्य का राज

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारत में दीवाली का त्योहार केवल दीप जलाने और मिठाइयां बांटने तक सीमित नहीं है। देश के अलग-अलग हिस्सों में इस पर्व को मनाने की कई अनोखी परंपराएं भी प्रचलित हैं।

ऐसी ही एक दिलचस्प और रहस्यमयी परंपरा बुंदेलखंड में देखने को मिलती है। यहां दीवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा के बाद उनके सामने कौड़ियां फेंकी जाती हैं। इस परंपरा को केवल खेल नहीं, बल्कि आने वाले साल के भाग्य और आर्थिक स्थिति का संकेत देखने का तरीका माना जाता है।

कई मान्यताओं में कौड़ी को माता लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है। इसी विश्वास के कारण लोग दीवाली पर लक्ष्मी पूजन के समय कौड़ियों को विशेष महत्व देते हैं। माना जाता है कि इन्हें पूजा में रखने से घर में सुख-समृद्धि आती है।

इस परंपरा को शकुन देखना कहा जाता है। मान्यता है कि कौड़ियां जिस तरह गिरती हैं, उससे आने वाले साल की आर्थिक स्थिति और घर में धन की आवक का अनुमान लगाया जाता है। कहा जाता है कि कौड़ी यदि पेट कटे साइड गिरती है तो यह शुभ होता है।