दीवाली के दिन प्रदोष काल में करें लक्ष्मी बीसा यंत्र की पूजा, घर में आएगी सुख-समृद्धि और धन

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों की साफ-सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं और पूरे विधि-विधान से माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दीवाली की रात प्रदोष काल में मां लक्ष्मी की पूजा करना विशेष लाभ देता है।

इस दिन लक्ष्मी बीसा यंत्र की पूजा का भी खास महत्व है। मान्यता है कि विधि-विधान से इस यंत्र की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां दूर करने में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। साल 2026 में दिवाली का पर्व 8 नवंबर को मनाया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी इस दिन लक्ष्मी बीसा यंत्र की पूजा करना चाहते हैं, तो शुभ मुहूर्त और पूजा की सही विधि जान लीजिए।

दिवाली 2026 पर प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त धार्मिक पंचांग की गणनाओं के अनुसार, 8 नवंबर 2026 को दिवाली के दिन प्रदोष काल शाम के समय रहेगा। अलग-अलग पंचांगों में समय को लेकर थोड़ा अंतर हो सकता है। बताए गए प्रमुख शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं: प्रदोष काल: शाम 5 बजकर 31 मिनट से रात 7 बजकर 55 मिनट तक। एक अन्य गणना के अनुसार यह समय शाम 5 बजकर 57 मिनट से रात 8 बजकर 27 मिनट तक है।

वृषभ काल: शाम 5 बजकर 54 मिनट से रात 7 बजकर 50 मिनट तक।

निशीथ काल: रात 11 बजकर 38 बजे से रात 12 बजकर 31 मिनट तक। नोट- वृषभ काल में मां लक्ष्मी की पूजा करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसे स्थिर लग्न भी कहा जाता है। इस दौरान पूजा करने से घर में सुख-शांति और स्थायी समृद्धि आने की धार्मिक मान्यता है।