करवाचौथ पर शुभ मुहूर्त में करें पूजा? चंद्रोदय का समय, पूजन विधि, मंत्र और आरती समेत यहां लें पूरी जानकारी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। करवाचौथ का व्रत विवाहित महिलाओं के लिए अपने पति की दीर्घायु सुख और समृद्धि की कामना का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करके पति की दीर्घायु की कामना करती हैं।

सोलह श्रृंगार से सजी-धजी महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद दिनभर के उपवास को पति के हाथों से पानी पीकर खोलती हैं। इस दिन को हर पति-पत्नी के लिए बहुत खास माना जाता है। हर साल करवाचौथ कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है।

इस साल करवाचौथ का व्रत 29 अक्टूबर को रखा जाएगा। अगर आप भी इस दिन की पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के साथ इस पर्व की सभी जानकारियां लेने चाहती हैं, तो यहां पढ़ें। करवाचौथ पूजा की तिथि और पूजा शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, इस साल यह पर्व 29 अक्टूबर को पड़ेगी और इसी दिन करवाचौथ का व्रत किया जाएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी आरंभ-28 अक्टूबर मध्यरात्रि 1 बजकर 6 मिनट से।

चतुर्थी तिथि समापन-29 अक्टूबर, रात्रि 10 बजकर 9 मिनट पर।

करवा चौथ की तिथि को लेकर पहले असमंजस की स्थिति थी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर को ही व्रत करना ठीक होगा।

करवा चौथ पूजा मुहूर्त: 29 अक्टूबर, शाम 05:38 से 06:56 बजे तक

पूजा मुहूर्त की कुल अवधि: 01 घंटा 17 मिनट

व्रत समय: 29 अक्टूबर, प्रातः 06:31 से रात्रि 08:17 बजे तक करवाचौथ चंद्रोदय का समय करवाचौथ के दिन यानी 29 अक्टूबर को चंद्रोदय का अनुमानित समय रात्रि 8 बजकर 17 मिनट पर बताया जा रहा है। हालांकि अलग-अलग शहरों में चंद्रोदय का समय अलग है। दिल्ली-NCR में नई दिल्ली में चंद्रोदय रात 8:17 बजे, नोएडा में रात 8 बजकर 16 मिनट, गुरुग्राम में रात 8 बजकर 18 मिनट पर होगा। इस तरह करवाचौथ के दिन शहरों का चंद्रोदय समय अलग होगा।