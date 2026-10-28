पत्नी की राशि अनुसार चुनें करवाचौथ का गिफ्ट, जीवन भर के लिए खास बन जाएगा वैवाहिक रिश्ता

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। करवाचौथ का पर्व हिंदू परंपरा में मनाए जाने वाले सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह खूबसूरत अवसर है जिसमें पति-पत्नी एक दूसरे के प्रति प्यार, विश्वास, समर्पण दिखाते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं।

इस दिन पत्नियां अपने पति की दीर्घायु की कामना में निर्जला उपवास करती हैं और पति उन्हें उनकी पसंद के उपहार देते हैं। यह व्रत पति-पत्नी के बीच के मजबूत भावनात्मक बंधन का प्रतीक होता है। इस खास दिन पर, महिलाएं व्रत करने के साथ चांद के दर्शन करके अर्घ्य देती हैं।

वहीं हर पति चाहता है कि करवा चौथ पर उसकी पत्नी खुद को खास महसूस करे। इसलिए अगर आप भी पत्नी को कोई अच्छा उपहार देना चाहते हैं, तो उनकी राशि के अनुसार कुछ चीजें गिफ्ट में दे सकते हैं।

मेष राशि मेष राशि का स्वामी मंगल है और इस राशि के लोगों को अच्छे कपड़े पहनना, नए अनुभव लेना, रोमांचक मौकों की तलाश करना पसंद हो सकता है। यह राशि साहस, ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक होती है। अगर आपकी पत्नी की राशि मेष है, तो आप उसे करवचौथ के दिन उपहार में लाल रंग की चीजें जैसे लाल साड़ी या लाल पर्स दें। आप उन्हें सपने के गहने भी गिफ्ट में दे सकते हैं।

वृषभ राशि इस राशि के स्वामी शुक्र को माना जाता है। इस राशि के लोग लग्जरी पसंद करते हैं और हमेशा स्टाइल से रहना पसंद करते हैं। अगर आप करवचौथ के दिन वृषभ राशि की पत्नी को सफेद चीजें जैसे चांदी, हीरे के गहने या मोती की अंगूठी गिफ्ट में देंगे तो अत्यंत शुभ होगा। आप पत्नी को बनारसी या सिल्क की साड़ी भी गिफ्ट में दे सकते हैं।

मिथुन राशि अगर पत्नी की राशि मिथुन है, तो करवाचौथ के दिन आप उन्हें एक स्टाइलिश फोन केस, स्मार्ट गैजेट या काम का कोई तकनीकी एक्सेसरी गिफ्ट में दे सकते हैं। यही नहीं अगर आप हरे रंग की साड़ी गिफ्ट करें, तो यह भी आपके लिए अच्छा होगा।