करवाचौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जरूर बोलें ये 2 मंत्र, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। इस साल करवाचौथ का पर्व 29 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी आयु की कामना में निर्जला व्रत करती हैं और रात के समय चांद के दर्शन करने के बाद ही व्रत खोलती हैं।

इस दिन महिलाएं व्रत करके अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। इस त्योहार की रीतियों में देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने के साथ गणपति और करवा माता की पूजा करना और व्रत कथा सुनना मुख्य माना जाता है।

वहीं चंद्रमा निकलने के बाद अर्घ्य देना भी अनिवार्य माना जाता है। करवाचौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देते समय कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं तभी पूजा स्वीकार्य होती है। आइए आपको बताते हैं उन मंत्रों और उनके महत्व के बारे में।

करवाचौथ के दिन पढ़ें पार्वती जी का यह मंत्र ऐसी मान्यता है कि करवाचौथ की पूजा के साथ यदि आप माता पार्वती की पूजा करती हैं तो अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। आप माता पार्वती की पूजा में यह मंत्र पढ़ें-