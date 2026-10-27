करवा चौथ पर क्यों होती है सिर्फ चंद्रमा की पूजा, सूर्यदेव की क्यों नहीं? पढ़ें पौराणिक कथा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल कार्तिक पक्ष की चतुर्थी तिथि के मौके पर करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा रखा जाता है। इस साल यह पर्व 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन रखा जाएगा। इस खास मौके पर शादीशुदा औरतें पति की दीर्घायु और बेहतर भविष्य की कामना के लिए निर्जला उपवास रखती हैं।

करवा चौथ के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, करवा माता और चंद्रमा की विशेषकर पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ के दिन महिलाएं सिर्फ चंद्र देवता की ही क्यों पूजा करती हैं, सूर्यदेव की क्यों नहीं? आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में।

पौराणिक कथाओं के अनुसार, चंद्र देव अपनी सभी पत्नियों में से सबसे ज्यादा प्यार रोहिणी से करते थे। करवा चौथ के मौके पर रोहिणी नक्षत्र का खास संयोग बनता है, जिस कारण से चंद्रमा का अधिक महत्व बढ़ जाता है। चंद्र देव की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि, मानसिक शांति और प्यार बना रहता है।

करवा चौथ पर सूर्य की पूजा क्यों नहीं होती है? इसके विपरीत हिंदू परंपराओं में जहां सूर्य देव को काफी तेजवान और उग्र देवता माना जाता है, जबकि चंद्रमा ठंडक और शांति का प्रतीक है। इसी वजह से चंद्र देव की शीतल किरणें शादीशुदा जीवन में कलह को दूर करने में सहायक है। महाभारत में श्रीकृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों की रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था।

करवा का असल मतलब मिट्टी का छोटा पात्र और चौथ का मतलब चतुर्थी दिन है। यानी इस दिन करवे में पानी भरकर शीतलता के प्रतीक चंद्र देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसी कारण से इस पर्व को करवा चौथ भी कहा जाता है।