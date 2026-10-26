करवा चौथ तारीख-समय 2026: रोहिणी नक्षत्र और 4 शुभ योगों का महासंयोग, जानिए मुहूर्त और चंद्र दर्शन का समय

जागरण संवाददाता, पटना। अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखी दांपत्य जीवन की कामना का पर्व करवा चौथ 29 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी पर इस बार रोहिणी नक्षत्र, परिघ योग, बुधादित्य योग और लक्ष्मीनारायण योग का विशेष संयोग बन रहा है।

इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं दिनभर निर्जला व्रत रखकर शाम को भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा करेंगी। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने और पति के हाथों जल ग्रहण करने के बाद व्रत का पारण करेंगी।

प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक यह पर्व दांपत्य जीवन की मंगलकामना से जुड़ा है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार 29 अक्टूबर को गुरुवार के दिन रोहिणी नक्षत्र शाम 3:45 बजे तक रहेगा, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होगा। इस दिन परिघ योग के साथ बुधादित्य और लक्ष्मीनारायण योग का संयोग भी बन रहा है। इन शुभ योगों में भगवान गणेश और करवा माता की पूजा का विशेष महत्व है। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है। उनकी आराधना से जीवन की बाधाएं दूर होने और सुख-समृद्धि की प्राप्ति की कामना की जाती है। संकष्टी चतुर्थी होने के कारण भी इस दिन गणेश पूजन का विशेष महत्व रहेगा। मान्यता के अनुसार, इस दिन निवेश, आभूषण और वाहन की खरीदारी जैसे कार्य भी शुभ माने जाते हैं। व्रती महिलाएं 16 शृंगार कर शाम को भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा करेंगी। इसके बाद चंद्रमा को छलनी से देखकर अर्घ्य अर्पित करेंगी।

अर्घ्य में दूध, शहद, मिश्री और नारियल का उपयोग किया जाएगा। मान्यता है कि चंद्रदेव की आराधना से मन को शांति मिलती है। वहीं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से धन-धान्य, सुख-समृद्धि और दांपत्य सुख की कामना की जाती है।