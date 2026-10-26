क्या कुंवारी लड़कियां रख सकती हैं करवा चौथ का उपवास? रुकिए! व्रत शुरू करने से पहले पढ़ें ये कड़े नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। करवा चौथ को मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं का उपवास माना जाता है। इस दिन हर शादीशुदा महिला पति की दीर्घायु की कामना में निर्जला उपवास करती है और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत खोलती है। वहीं आजकल कुंवारी लड़कियों का भी इस दिन व्रत करने का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है।

कुछ लड़कियां यह व्रत अपने मंगेतर के लिए करती हैं, तो कुछ अच्छे जीवनसाथी की कामना में। वहीं मन में अक्सर एक सवाल यह आता है कि क्या इस व्रत को अविवाहित लड़कियां भी कर सकती हैं? यदि हम शास्त्रों और पौराणिक कथाओं की मानें तो यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं को ही करना चाहिए, लेकिन अगर कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करना चाहती हैं तो उनके लिए कुछ अलग नियम बनाए गए हैं। आइए जानें उन नियमों के बारे में जिससे किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं? अगर अविवाहित लड़कियां अच्छे पति की कामना में यह व्रत करना चाहती हैं तो अवश्य करें, लेकिन उनके लिए निर्जला व्रत करने का कोई विधान शास्त्रों में नहीं लिखा है। कुंवारी लड़कियां इस दिन व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकती हैं।

इस दिन आप चांद की पूजा करने के बजाय शिव जी और गौरी माता की पूजा का संकल्प करें और उनसे अच्छे वर का आशीर्वाद लें। यदि आपकी सगाई हो चुकी है और शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, तो इस व्रत को किया जा सकता है। हालांकि, इस स्थिति में भी निर्जला उपवास करने की कोई बाध्यता नहीं है। आप दिनभर फलाहार का सेवन करते हुए व्रत का पालन कर सकती हैं।