करवा चौथ पर क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त? पंडित जी ने डिटेल में बताई एक-एक बात

संवाद सूत्र, सिंहेश्वर (मधेपुरा)। पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से सुहागिन महिलाएं गुरुवार, 29 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखेंगी।

कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर महिलाओं में उत्साह है। वे निर्जला व्रत रखकर करवा माता की पूजा-अर्चना करेंगी और व्रत कथा सुनेंगी।

रात में चंद्रमा के दर्शन और पूजा के बाद पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत का पारण करेंगी।

करवा चौथ की तिथि को लेकर 28, 29 और 30 अक्टूबर के बीच असमंजस की स्थिति पर बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर के पुजारी सह सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति सदस्य अमरनाथ ठाकुर उर्फ लाल बाबा ने बताया कि वर्ष 2026 में यह पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा।