करवाचौथ पर भद्रा काल से सुहागिन महिलाओं की बढ़ी चिंता, ज्योतिषी ने बताया सरगी मुहूर्त और चांद की टाइमिंग

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, करवाचौथ का पर्व 29 अक्टूबर (Kab Hai Karwa Chauth 2026) को मनाया जाएगा। यह सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य, समर्पण और अटूट प्रेम का पर्व माना जाता है। इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर करवा माता की पूजा-अर्चना करती हैं और चंद्रमा निकलने पर अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं।

हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य या पूजा-पाठ के दौरान भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में शुभ कार्य और पूजा करने की मनाही होती है। इस बार करवाचौथ पर भद्रा का साया रहेगा, जिसकी वजह से सुहागिन महिलाओं की चिंता बढ़ गई है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि करवा चौथ के दिन भद्रा का समय क्या रहेगा और इसका वास कहां होगा। आइए एस्ट्रोपत्री की ज्योतिषी पूजा आहूजा से जानते हैं कि करवाचौथ पर भद्रा का साया होने की स्थिति में पूजा का सबसे सटीक और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा।

पूजा आहूजा बताती हैं कि करवाचौथ के पावन पर्व पर भद्रा का साया और पूजा के शुभ मुहूर्तों को लेकर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। भद्रा काल और उसका प्रभाव (Karwa Chauth 2026 Bhadra Kaal Time) पंचांग के अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 को करवाचौथ के दिन सुबह 6 बजकर 25 मिनट से 6 बजकर 46 मिनट तक लगभग 21 मिनट के लिए भद्रा रहेगी।

मान्यता के अनुसार, इस दौरान भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होगा, इसलिए इसे बहुत अधिक अशुभ नहीं माना जाता है।

फिर भी, इस समय नई सुहाग की चीजें पहनने या कोई नया शुभ कार्य शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है।