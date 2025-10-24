Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर जरूर करें ये काम, धन की देवी बरसाएंगी कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन पर स्नान-दान करना काफी शुभ माना गया है, इससे साधक को सुख-सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी की आराधना करने से जातक को धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। ऐसे में आप इस दिन पर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं।

इस तरह करें लक्ष्मी जी की पूजा (Purnima vrat puja vidhi) कार्तिक पूर्णिमा दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा करना संभव नहीं है, तो घर पर ही सामान्य जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित कर ॐ घृणिः सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। पूजा स्थल की सफाई कर गंगाजल का छिड़काव करें और चौकी पर साफ लाल कपड़ा बिछाएं।