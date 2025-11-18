Kaal Bhairav Ji: भैरव बाबा के हैं 8 स्वरूप, जानिए उनके नाम और उनका महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भगवान शिव के सबसे रौद्र स्वरूप काल भैरव को 'काशी का कोतवाल' भी कहा जाता है। वह शिव के ही पूर्ण रूप माने गए हैं, जिनकी उत्पत्ति शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के क्रोध से हुई थी। धर्म ग्रंथों में भैरव बाबा के आठ स्वरूपों का वर्णन मिलता है, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्ट भैरव के नाम (8 forms Of Bhairav Ji) से जाना जाता है। ये आठों स्वरूप अलग-अलग दिशाओं के स्वामी हैं और जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पूजा से भय, संकट, नकारात्मक शक्तियां और ग्रह दोष दूर होते हैं, तो आइए भैरव बाबा के इन स्वरूपों को जानते हैं।

