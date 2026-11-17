धर्म डेस्क, नई दिल्ली। रामायण ग्रंथ में कुछ ऐसी गाथाएं लिखी हैं जिनसे आज भी दुनिया अनजान है। सीता हरण के अद्भुत रहस्य से लेकर अयोध्या और लंका में मौजूद सभी पात्रों की कुछ अपनी कहानियां हैं। रामायण में जहां एक तरफ राम के वनवास ने सबको वचन निभाने का पाठ सिखाया, वहीं लक्ष्मण का त्याग भी कम नहीं था।

आपने रामायण की कथाओं में प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के त्याग और समर्पण की कहानियां तो खूब सुनी होंगी, लेकिन एक ऐसा पात्र लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का है जिसका त्याग वास्तव में सराहनीय था। यूं कहा जाए कि उर्मिला के एक बड़े त्याग की वजह से से लक्ष्मण जी मेघनाद का वध कर पाए। आइए आपको बताते हैं उस अनसुनी कहानी के बारे में जो उर्मिला के त्याग के साथ निद्रा देवी के वरदान के बारे में भी बताती है।

लक्ष्मण गए वनवास, उर्मिला ने स्वीकार की 14 वर्षों की निद्रा रामायण की कथा के अनुसार, जब प्रभु श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब लक्ष्मण ने भी भाई और भाभी की सुरक्षा के लिए उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी नींद और आराम का त्याग कर श्रीराम और माता सीता की सेवा करने का संकल्प लिया।

उस समय उर्मिला ने लक्ष्मण जी की नींद का भार स्वीकार कर लिया और वो 14 वर्षों तक सोती रहीं, इसी तरह से लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोए नहीं और उन्होंने श्री राम और माता सीता की सुरक्षा का भार संभाला।

उर्मिला की निद्रा कैसे बनी मेघनाद के अंत का कारण (Image Credit: AI Generated) रामायण की कथा के अनुसार रावण का पुत्र मेघनाद अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था जिसने इंद्र पर भी विजय पाई थी, इसलिए उसे इंद्रजीत कहा जाता था। मेघनाद को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही योद्धा कर सकता था, जिसने लंबे समय तक निद्रा का त्याग किया हो। चूंकि लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक जागते रहे और उनके बदले उर्मिला सोती रहीं, इसलिए लक्ष्मण जी मेघनाद का वध करने में सफल हुए। वास्तव में यह केवल उर्मिला की वजह से ही संभव हुआ था, इसलिए इसे उर्मिला के त्याग और उनकी विजय माना जाता है।