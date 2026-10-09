प्रेमानंद महाराज के अनुसार सच्चे दोस्त की क्या पहचान है? जानिए दोस्ती की ये 4 बड़ी बातें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दोस्ती एक ऐसा सुंदर रिश्ता है जो भले ही खून से न जुड़ा हो, लेकिन निभाया दिल से जाता है। आज के समय में सच्चे और अच्छे दोस्तों की पहचान करना बेहद मुश्किल है। कई बार हम जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते, बाद वहीं हमारे विश्वासघात का कारण बनता है।

जो दोस्त दोस्ती के नाम पर आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित करें, आपकी बुरी आदतों को 'कूल' बताकर बढ़ावा दे, आपके गलत फैसले में भी मौन रहे, क्या सच में वो आपका अच्छा चाहता है? वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज जी ने एक सच्चे और अच्छे दोस्त की पहचान करनी सिखाई है। महाराज जी द्वारा बताए गए ये लक्षण दोस्ती के विषय में आपकी आंखें खोल देंगे। सच्चे दोस्त की पहचान कैसे करें? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि, एक सच्चे दोस्त की पहचान उसका आपके प्रति निस्वार्थ प्रेम और त्याग की भावना होनी चाहिए। आप जीवन में किसी भी मुश्किल परिस्थिति में फंसे तो दोस्त का कर्तव्य बनता है कि वो सही मार्गदर्शन प्रदान करें।

गलत आचरण न अपनाएं- महाराज जी कहते हैं जब तक आपका विवाह न हो जाए, प्रत्येक बालक-बालिका को पवित्र रहना चाहिए। दोस्त आपको किसी लड़की या लड़के के प्रति गलत व्यवहार करने या गलत शब्द बोलने के लिए प्रेरित न करें।

अब जो दोस्त आपको बुरी संगत, नशा या वासनाओं के प्रति धकेले वो आपका अच्छा दोस्त कैसे हो सकता है? ऐसे लोग दोस्त नहीं असल में दुश्मन होते हैं, जो आपके अच्छे आचरण को भ्रष्ट करने का काम करते हैं।

सच्चा दोस्त आपकी कमियों पर पर्दा नहीं डालता- प्रेमानंद महाराज प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि, सच्चा दोस्त आपकी कमियों पर पर्दा डालने का काम नहीं करता है। वह बिना डर और संकोच के आपको सच कहता है, भले ही ये सुनने में आपको कड़वा लग सकता है।

एक सच्चा दोस्त वही है, जो अपने साथ-साथ सभी का सम्मान करना सिखाए। जो आपको गलत काम या दिशा में जाने से रोकें। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि, अगर आप सच्चे दोस्त की पहचान करना सीख जाए और सोच-समझकर दोस्त चुनें, तो धीरे-धीरे आप उनकी सही सलाह और सहयोग से खुद को बेहतर बना पाएंगे। कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हम रास्ता भटक रहे हैं।