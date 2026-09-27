खाना खाते समय मोबाइल देखना सही या गलत? प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कैसे अन्न बदलता है आपके विचार

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय कई लोग भोजन करते समय फोन का प्रयोग करते हैं। भोजन के अलावा ट्रेवल करते समय या फिर अन्य कोई काम करते समय भी फोन चलाते हैं। भोजन के दौरान फोन पर वेब सीरीज या सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करना आज के समय में युवाओं और बच्चों का रूटीन बन गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाना खाते समय फोन चलाना सही है या गलत?

वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री प्रेमानंद जी महाराज ने इस बारे में बताया है। इस विषय के बारे में प्रेमानंद जी महाराज की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ऐस में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि भोजन करते समय फोन के इस्तेमाल करने पर प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं।

भोजन के दौरान फोन चलाने से क्यों मिलते हैं गंदे संस्कार? प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि अगर भोजन करते समय फोन पर गंदी बात सुनते और देखने से गंदे संस्कार मिलेंगे। भोजन के दौरान नाम जप करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे की ऊर्जा शक्ति भोजन के द्वारा अंदर जा रही है। इसलिए विशेषकर भोजन के दौरान नाम जप जरूर करना चाहिए।