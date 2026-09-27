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खाना खाते समय मोबाइल देखना सही या गलत? प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कैसे अन्न बदलता है आपके विचार

By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
Published: Sun, 27 Sep 2026 04:54 PM (IST)

प्रेमानंद जी महाराज ने भोजन करते समय फोन के इस्तेमाल पर अपनी राय दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि भोजन ...और पढ़ें

खाना खाते समय फोन देखने की क्यों है मनाही? (Picture Credit- AI Generated)

खाना खाते समय फोन देखने की क्यों है मनाही? (Picture Credit- AI Generated)  

HighLights

  1. भोजन के दौरान फोन पर गलत सामग्री से मिलते हैं बुरे संस्कार।

  2. प्रेमानंद जी महाराज ने नाम जप करने की दी विशेष सलाह।

  3. शास्त्रों के अनुसार भोजन के नियमों का पालन करना है महत्वपूर्ण।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय कई लोग भोजन करते समय फोन का प्रयोग करते हैं। भोजन के अलावा ट्रेवल करते समय या फिर अन्य कोई काम करते समय भी फोन चलाते हैं। भोजन के दौरान फोन पर वेब सीरीज या सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करना आज के समय में युवाओं और बच्चों का रूटीन बन गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाना खाते समय फोन चलाना सही है या गलत?

वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री प्रेमानंद जी महाराज ने इस बारे में बताया है। इस विषय के बारे में प्रेमानंद जी महाराज की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ऐस में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि भोजन करते समय फोन के इस्तेमाल करने पर प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं।

भोजन के दौरान फोन चलाने से क्यों मिलते हैं गंदे संस्कार?

प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि अगर भोजन करते समय फोन पर गंदी बात सुनते और देखने से गंदे संस्कार मिलेंगे। भोजन के दौरान नाम जप करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे की ऊर्जा शक्ति भोजन के द्वारा अंदर जा रही है। इसलिए विशेषकर भोजन के दौरान नाम जप जरूर करना चाहिए।

प्रेमानंद जी कहते हैं कि जैसे विचार से आप भोजन करोगे, तो वैसे ही 24 घंटे वो विचार आपके अंदर प्रभाव करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कई लोग भोजन के दौरान भगवान के जय लगाते हैं। फिर भगवद स्मरण करते हुए करते हैं। अगर आप जलपान कर रहे हैं, तो पहले अपने आराध्य देव की जय बोले। फिर नाम जप करते हुए जल पिएं।

भोजन के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

  • शास्त्रों में भोजन करने के नियमों के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि भोजन के दौरान खास बातों का ध्यान रखने से शुभ परिणाम मिलते हैं।
  • शास्त्रों के अनुसार, भोजन के दौरान पूर्व की ओर मुख होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा की तरफ मुख करके भोजन करने से मानसिक शांति मिलती है और व्यक्ति की आयु लंबी होती है। इसके अलावा उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी भोजन किया जा सकता है।
  • भोजन के दौरान किसी से वाद-विवाद न करें। किसी के बारे में गलत न सोचें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
  • खाना खाने से पहले हाथ और पैर को साफ पानी से धोना जरूरी है।
  • भोजन हमेशा शुद्ध, शांत और साफ स्थान पर करना चाहिए।
  • बिस्तर पर बैठकर भोजन करने की मनाही है।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के खिलाफ है।