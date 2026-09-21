JCB से विसर्जन और गंदे घाट! प्रेमानंद महाराज ने बताया बप्पा की विदाई का सही तरीका, वरना होगी दुर्गति

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत वर्ष में गणपति बप्पा का स्वागत बेहद ही धूमधाम से किया गया। इस साल भी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर यानी 13 सितंबर 2026 गणेशोत्सव मनाया गया। वहीं, 23 सितंबर 2026, बुधवार अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणेश विसर्जन (Ganesh Visarjan 2026) होगा।

विसर्जन के अपमानजनक तरीके पर क्या बोलें प्रेमानंद महाराज गणेश विसर्जन के मौके पर आए दिन ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें विसर्जन के दौरान उन्हें नदियों, घाटों और तालाब में फेंक दिया जाता है। ऐसा करने से भगवान गणेश का अनादर होने के साथ-साथ पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचता है। बाद में जब ये मूर्तियां किनारों पर आती हैं, तो इन्हें बड़ी-बड़ी जेसीबी मशीनों से हटाया जाता है। अपने प्रवचन के दौरान प्रेमानंद महाराज ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

प्रेमानंद महाराज ने बताया कि, भगवान गणेश ही नहीं, किसी भी अन्य देवी-देवता की मूर्ति का विसर्जन अपमान जनक तरीके से नहीं करना चाहिए। जो भी लोग भगवान गणेश का विसर्जन गंदे तालाब या घाटों पर जेसीबी की मदद से करते हैं, वो अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं।

महाराज जी ने आगे कहा कि, विसर्जन के बाद बप्पा की मूर्ति को जेसीबी की मदद से तोड़ा या रौंदा जा रहा है, तो यह काफी अपमानजनक बात है। ऐसा करने पर विघ्न दूर होने की जगह और अधिक पाप बढ़ जाएगा और दुर्गति का सामना करना पड़ेगा।