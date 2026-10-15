भगवान शिव और माता सती की अमर प्रेम गाथा सुनने के फायदे, 3 बुराइयों से मिलेगा छुटकारा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोगों के पास अपने साथ वक्त बिताने का समय नहीं है, वहां किसी और के लिए सोचने का समय कहां ही होगा। ऐसे में भगवान शिव और माता सती की अमर प्रेम गाथा सुनने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह कथा व्यक्ति के जीवन से अहंकार, मोह और क्रोध जैसी तीन बड़ी बुराइयों का नाश करती है। यह पावन कथा आपको जीवन में रिश्तों को लेकर बड़ी सीख देगी। तो चलिए इस दिव्य कथा से मिलने वाले प्रमुख लाभ के बारे में जानते हैं।

क्या है राजा दक्ष, माता सती और भगवान शिव की कथा? कथा के अनुसार राजा दक्ष ब्रह्माजी के मानस पुत्र थे। उन्हें अपने वैभव और शक्तियों पर बहुत ज्यादा अहंकार था। राजा दक्ष और देवी प्रसूति की 84 पुत्रियों में माता सती उनकी 24वीं संतान थीं। देवी सती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। मगर दूसरी तरफ राजा दक्ष भगवान शिव के अघोरी जीवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हालांकि, पिता के कड़े विरोध के बाद भी माता सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया। विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर जाकर रहने लगे।

एक बार राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन कराया। इस आयोजन में सभी देवी-देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन राजा दक्ष ने अपने दामाद और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस यज्ञ के विषय में जब माता सती को पता चला तो वह बिना बुलाए ही वहां जा पहुंचीं। भगवान शिव के समझाने पर भी वह खुद को इस यज्ञ का हिस्सा बनने से रोक नहीं पाईं।

जैसे ही देवी सती अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में पहुंचीं, राजा दक्ष ने उन्हें अपनी पुत्री मानने से इनकार कर दिया और भगवान शिव का अपमान भी किया। अपने पिता द्वारा पति का अपमान देवी सती सह नहीं पाईं और दुखी होकर आत्मदाह कर लिया। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी जटाओं को खोल दिया, जिससे वीरभद्र नामक स्वरूप उत्पन्न हुआ।

भगवान शिव के इस स्‍वरूप ने सबसे पहले राजा दक्ष के यज्ञ को नष्‍ट किया और उनका सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव देवी सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान विष्‍णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 52 हिस्‍से कर दिए, जो जहां गिरा वहीं शक्ति पीठ बन गईं।

मगर इस कथा को सुनने के बाद हर व्यक्ति कई सीख ले सकता है और खुद के जीवन से बुराइयों को जड़ से मिटा सकता है। अहंकार अहंकार किसी भी व्‍यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। राजा दक्ष का अहंकार ही था जिसकी वजह से उनकी बेटी सती को आत्मदाह करना पड़ा। यह कथा सिखाती है कि अहंकार कैसे हंसते-खेलते संसार को नष्ट कर देता है। इस कथा को सुनने के बाद व्‍यक्ति के अंदर विनम्रता आती है।

क्रोध माता सती के अपमान पर शिव का रौद्र रूप और वीरभद्र का प्राकट्य दर्शाता है कि अनियंत्रित क्रोध कितना विनाशकारी हो सकता है। यह कथा हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाकर रखना चाहिए, ताकि स्थिति और ज्यादा गंभीर न हो।