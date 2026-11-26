धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा सिर्फ मंत्र, आरती और भोग तक ही काफी नहीं है, बल्कि प्यार, सेवा और समर्पण भाव का खास महत्व बताया गया है। अधिकतर घरों और मंदिरों में भगवान की सेवा बाल रूप यानी एक बच्चे की तरह की जाती है। यही कारण है कि मौसम बदलने के साथ उनकी सेवा में भी खास बदलाव देखने को मिलते हैं।

जहां गर्मी के मौसम में भगवान को हल्के कपड़े पहनाए जाते हैं, वहीं सर्दियों में ऊनी कपड़े, शॉल, मखमली पोशाक और रजाई का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सकें। कई मंदिरों में तो सर्दी के मौसम के दौरान भगवान का स्नान गुनगुने पानी से किया जाता है। इसके अलावा उन्हें भोग भी मौसम के अनुसार कराया जाता है।

भारत के कई मंदिरों में तो भगवान के लिए सर्दियों की पोशाक बनाए जाते हैं, जिसमें स्वेटर, ऊनी कुर्ते, शॉल, मखमली कपड़े, टोपी और रजाई तक शामिल है। खासकर भगवान श्रीकृष्ण और भगवान राम के बाल स्वरूप की पूजा भारत के कई मंदिरों में की जाती है।

भगवान को सुबह और शाम दोनों समय अ अलग-अलग कपड़े पहनाए जाते हैं। रात में सोने के समय उन्हें गर्म कपड़े और रजाई ओढ़ाई जाती है। भारत के कई मंदिरों में मौसम के मुताबिक भगवान के कपड़ों का रंग, कपड़ा और श्रृंगार का तरीका भी बदल दिया जाता है।

ऐसा करने के पीछे भक्तों की भावना होती है कि जिस तरह उन्हें और उनके परिवार के सदस्य ठंड से बचने के लिए तमाम तरह की चीजें करते हैं, उसी तरह भगवान की सेवा में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

घर में स्थापित भगवान की प्रतिमाओं की सेवा करने वाले भक्त भी सर्दियों में स्नान और साफ-सफाई के दौरान मौसम का ख्याल रखते हैं। कई लोग भगवान को स्नान कराने के लिए गुनगुने जल का प्रयोग करते हैं। सर्दियों में भोग में कैसा बदलाव मौसम के मुताबिक, भगवान को भोग लगाने की परंपरा भी काफी पुरानी है। सर्दियों में कई मंदिरों में ऐसे खाद्य पदार्थों का भोग लगाया जाता है, जिन्हें पारंपरिक रूप से गर्म तासीर वाला भोजन माना जाता है।