Hing ke Totke: अपनाए हींग के ये कारगर टोटके, बनने लगेगा हर बिगड़ा काम

Hing ke Totke हींग का उपयोग भारत में मसाले के रूप में किया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो हींग के कई फायदे हैं ही। साथ ही हींग के टोटकों से आप जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। हींग कब्ज बदहजमी पेट के रोग आदि कई रोगों में फायदेमंद सिद्ध होती है। हींग का उपयोग घरेलू उपचार करने के लिए भी होता है।

Hing ke Totke हींग के ये कारगर टोटके।

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Hing ke Totke: हींग हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाती है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में इसके कुछ ऐसे टोटके बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता मिलती है। कर्ज से बचने के उपाय हींग की एक गांठ को पानी में मिलाकर नहाने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आप कर्ज से मुक्ति पाने के लिए लाल रंग में हींग मिलाकर दान कर सकते हैं। हींग की एक डली को 11 सप्ताह तक एक सफेद कपड़े में बांधकर अपनी जेब में रखें। इस उपाय से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। हींग का टोटका नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए आप हींग का ये टोटका कर सकते हैं। इसके लिए 5 ग्राम हींग, 5 ग्राम कपूर और 5 ग्राम काली मिर्च का पाउडर मिलाकर गोलियां बना लें। अब इसे घर में जलाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होने लगता है। यह उपाय लगातार तीन दिनों तक करना चाहिए। अटके हुए काम के लिए करें ये उपाय पानी में हींग मिलाकर उसका कुल्ला करने से तंत्र-मंत्र की बाधा दूर हो जाती है। खासकर यह उपाय आप होली के दिन करेंगे तो इसका अधिक लाभ मिलता है। एक चुटकी हींग को अपने से से उतारकर उत्तर दिशा में फेंक दें। इस उपाय को करने से अटका हुआ काम बनने लगता है। साथ ही इस उपाय से जरूरी काम बिना बाधा के पूरा हो जाता है। इस उपाय से मिलेगी भय से मुक्ति हींग को हाथ में रखकर ओम श्री हनुमते नमः मंत्र 11 बार जाप करें। इस उपाय से किसी प्रकार का भय नहीं सताएगा। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए काले कपड़े में हींग बांधकर पीपल की जड़ में दबा दें। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

