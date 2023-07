Hindu Religion: गाय में सभी देवताओं का होता है वास, जानिए प्रतिदिन रोटी खिलाने के फायदे

Hindu Religion गाय को हिंदू धर्म में माता का स्थान दिया गया है। सनातन धर्म में गाय की सेवा और पूजा से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। गाय को रोटी खिलाना ना केवल एक अच्छी आदत है बल्कि इससे कई तरह के लाभ भी मिलते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में गाय के महत्व के बारे में बताया गया है।

Hindu Religion गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाने के फायदे।

नई दिल्ली, अध्यात्म। Hindu Religion: पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। हिंदू धर्म में गाय को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गाय के दूध को अमृत कहा गया है। वहीं दूसरी ओर पहली रोटी गाय के लिए निकालने का भी विधान है। आइए जानते हैं की प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से क्या लाभ मिलते हैं। पूरी होती है हर मनोकामना ऐसा माना जाता है कि गाय को रोज रोटी खिलाने से व्यक्ति के हर मनोकामना पूरी होती है साथ ही इससे घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। साथ ही गाय को रोटी खिलाने से जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण काम बनने लगते हैं। दूर होते हैं वास्तु दोष गाय माता के रोज पैर छूकर अपने दिन की शुरुआत करने से आर्थिक समस्या दूर होती है। ऐसा मना किया है कि सुबह शाम गाय के नाम का घी का दीपक जलाने से और गाय को रोटी खिलाने से घर में मौजूद सभी वास्तु दोष दूर होते हैं। दूर होगी नेगेटिव एनर्जी रोजाना गाय को रोटी खिलाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही रोज गाय को रोटी खिलाने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसे खिलाएं रोटी गाय को दी जाने वाली रोटी के साथ आप चीनी या गुड़ भी दे सकते हैं। अगर आपके घर शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है, तो आप वह भी गाय को खिला सकते हैं। ध्यान रहे कि गाय माता को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। इससे आपको रोटी खिलाने से मिलने वाला पुण्य प्राप्त नहीं होता। गाय को देने वाली रोटी में हल्दी लगाने से आपको शुभ फल प्राप्त होता है। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

Edited By: Suman Saini