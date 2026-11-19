धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में देवी-देवताओं की मूर्तियां और चित्रों का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। किसी भी मंदिर में स्थापित मूर्तियों को ध्यान से देखने पर उनके हाथों से लेकर पैरों और शरीर अलग-अलग मुद्राएं में होती हैं।

दरअसल भारतीय मूर्तिकला में देवी-देवताओं की अलग-अलग मुद्रा में प्रतिमा आकर्षक दिखने से ज्यादा महत्व रखती हैं। इनके जरिए से प्यार, दया, ज्ञान, शांति, सुरक्षा, समर्पण और आत्मबोध जैसे भावों नजर आते हैं। यही कारण है कि देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को सिर्फ कलात्मक नजरिए से ही नहीं, बल्कि उनके प्रतीकात्मक अर्थों को भी समझना चाहिए।

देवी-देवताओं के मुद्राएं और उनका अर्थ अभय मुद्रा अभय मुद्रा देवी-देवताओं की सबसे प्रसिद्ध हस्त मुद्राओं में से एक है। अभय का मतलब होता है भय से मुक्ति। इस मुद्रा में देवी या देवता का एक हाथ ऊपर की ओर उठा होता है और हथेली सामने की तरफ खुली रहती है।

भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश और मां दुर्गा की अनेक प्रतिमाओं में अभय मुद्रा स्पष्ट देखी जा सकती है। इसके अलावा भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं में भी अभय मुद्रा की झलक देखने को मिलती है। यह मुद्रा भक्तों को सुरक्षा और आश्वासन का एहसास दिलाती है। इसका भाव है कि भक्त को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे कठिन परिस्थितियों में भी साहस और धैर्य बनाए रखने की जरूरत है।

वरद मुद्रा वरद मुद्रा का अर्थ है कि, वरदान देने वाली मुद्रा। इसमें देवी या देवता का हाथ नीचे की ओर होता है और हथेली भक्त की तरफ खुली रहती है। इस मुद्रा को आशीर्वाद, दया, उदारता और करुणा का प्रतीक माना जाता है।

माता लक्ष्मी की प्रतिमाओं में उन्हें वरद मुद्रा में ही दर्शाया जाता है। कई प्रतिमाओं में उनके हाथों से स्वर्ण मुद्राएं निकलती हुई दिखाई देती हैं, जिसे धन, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। माता लक्ष्मी के अलावा भगवान गणेश को भी वरद मुद्रा में दिखाया जाता है।

ज्ञान मुद्रा ज्ञान मुद्रा योग और ध्यान से जुड़ी सबसे खास मुद्राओं में से एक है। इसमें अंगूठे और तर्जनी उंगली के सिरों को आपस में मिलाया जाता है, जबकि अन्य तीन उंगलियां सीधी रहती हैं। यह मुद्रा योगियों, ऋषियों और ध्यानमग्न साधकों की प्रतिमाओं में देखने को मिलता है। भगवान शिव के योगेश्वर स्वरूप को भी इसी ज्ञान और ध्यान की मुद्रा में दिखाया जाता है। ध्यान मुद्रा ध्यान मुद्रा को एकाग्रता, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक माना जाता है। इस मुद्रा में साधक पद्मासन या सुखासन में बैठता है। दोनों हाथ गोद में रखे जाते हैं और एक हथेली दूसरी हथेली के ऊपर होती है।