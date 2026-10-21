धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर मौजूद रेखाओं के आकार, गहराई और बनावट से व्यक्ति के स्वभाव, ऊर्जा और जीवन से जुड़ें कुछ विशेष संकेत मिल सकते हैं। इन्हीं में से एक है जीवन रेखा, जो अंगूठे के नीचे मौजूद शुक्र पर्वत के चारों ओर घूमते हुए कलाई की ओर जाती है।

कई लोगों की हथेली में यह रेखा गहरी और स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि कुछ लोगों की जीवन रेखा हल्की या पतली होती है। हस्तरेखा शास्त्र में रेखाओं की बनवाट और स्‍पष्‍टता में दिखने वाले अंतर के अलग-अलग अर्थ बताए गए हैं। इसके अलावा, कुछ लोगों के हाथों में जीवन रेखा के पास एक दूसरी समानांतर रेखा भी दिखाई देती है, जिसे मंगल रेखा कहा जाता है। इन सभी तरह के संकेतों के अलग-अलग अर्थ होते हैं। आइए जानते हैं जीवन रेखा से जुड़े तीन प्रमुख संकेतों के बारे में।

जीवन रेखा का घुमाव जीवन रेखा का घुमाव भी हस्तरेखा शास्त्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह रेखा आमतौर पर अंगूठे के नीचे के हिस्से को घेरते हुए हथेली के निचले भाग की ओर जाती है। यदि जीवन रेखा का घुमाव चौड़ा और फैला हुआ हो, तो व्‍यक्ति उत्साहित, सक्रिय और नए अनुभवों से सीख लेने वाला होता है। ऐसे लोगों को घूमना-फिरना, नई चीजें सीखना और जीवन में बदलाव पसंद होता है। इसके विपरीत, यदि जीवन रेखा का घुमाव कम हो, व्‍यक्ति शांत स्वभाव और सीमित दायरे में रहने वाला हो सकता है।