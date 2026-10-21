हस्तरेखा शास्त्र: अंगूठे के नीचे दिखने वाली इस रेखा को न करें नजरअंदाज, देती है जीवन के 3 बड़े संकेत
हस्तरेखा शास्त्र में अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत पर मौजूद जीवन रेखा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हथेली की इस ...और पढ़ें
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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर मौजूद रेखाओं के आकार, गहराई और बनावट से व्यक्ति के स्वभाव, ऊर्जा और जीवन से जुड़ें कुछ विशेष संकेत मिल सकते हैं। इन्हीं में से एक है जीवन रेखा, जो अंगूठे के नीचे मौजूद शुक्र पर्वत के चारों ओर घूमते हुए कलाई की ओर जाती है।
कई लोगों की हथेली में यह रेखा गहरी और स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि कुछ लोगों की जीवन रेखा हल्की या पतली होती है। हस्तरेखा शास्त्र में रेखाओं की बनवाट और स्पष्टता में दिखने वाले अंतर के अलग-अलग अर्थ बताए गए हैं। इसके अलावा, कुछ लोगों के हाथों में जीवन रेखा के पास एक दूसरी समानांतर रेखा भी दिखाई देती है, जिसे मंगल रेखा कहा जाता है। इन सभी तरह के संकेतों के अलग-अलग अर्थ होते हैं। आइए जानते हैं जीवन रेखा से जुड़े तीन प्रमुख संकेतों के बारे में।
गहरी जीवन रेखा
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, जीवन रेखा की बनावट को व्यक्ति की ऊर्जा और सक्रियता से जोड़ा जाता है। यदि हथेली में जीवन रेखा गहरी, स्पष्ट और बिना किसी बड़ी टूट-फूट के दिखाई देती है, तो इसे अच्छी ऊर्जा, उत्साह और सक्रिय स्वभाव का संकेत माना जाता है। वहीं, यदि जीवन रेखा हल्की या पतली दिखाई देती है, तो इसे व्यक्ति की ऊर्जा में उतार-चढ़ाव से जोड़ा जाता है।
जीवन रेखा का घुमाव
जीवन रेखा का घुमाव भी हस्तरेखा शास्त्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह रेखा आमतौर पर अंगूठे के नीचे के हिस्से को घेरते हुए हथेली के निचले भाग की ओर जाती है। यदि जीवन रेखा का घुमाव चौड़ा और फैला हुआ हो, तो व्यक्ति उत्साहित, सक्रिय और नए अनुभवों से सीख लेने वाला होता है। ऐसे लोगों को घूमना-फिरना, नई चीजें सीखना और जीवन में बदलाव पसंद होता है। इसके विपरीत, यदि जीवन रेखा का घुमाव कम हो, व्यक्ति शांत स्वभाव और सीमित दायरे में रहने वाला हो सकता है।
जीवन रेखा के पास दूसरी रेखा होना
कुछ लोगों की हथेली में जीवन रेखा के अंदर की तरफ एक दूसरी रेखा भी दिखाई देती है। यह जीवन रेखा के समानांतर चलती है। हस्तरेखा शास्त्र में इसे मंगल रेखा या रक्षक रेखा कहा जाता है। मंगल रेखा को साहस, आत्मविश्वास और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता का प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं इस रेखा को कठिन समय में सहारा मिलने और बाधाओं से उबरने का संकेत भी कहा जाता है।
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