हस्तरेखा शास्त्र: हथेली में बुध पर्वत दबा है या उभरा हुआ, यही तय करता है आपकी किस्मत
हस्तरेखा शास्त्र में बुध पर्वत का बड़ा महत्व है, जो छोटी उंगली के नीचे होता है। जानिए हथेली में बुध ...और पढ़ें
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उभरा बुध पर्वत देता है शुभ संकेत और सफलता।
दबा बुध पर्वत दर्शाता है चुनौतियां और आत्मविश्वास की कमी।
बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं धन लाभ का प्रतीक।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में माना जाता है कि हथेली के अलग-अलग पर्वत व्यक्ति के स्वभाव, सोच, व्यवहार और जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में संकेत देते हैं। इन्हीं में एक महत्वपूर्ण पर्वत है बुध पर्वत। यह पर्वत सबसे छोटी यानी कनिष्ठा उंगली के ठीक नीचे स्थित होता है।
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, बुध पर्वत का संबंध बुद्धि, बोलने की कला, व्यापार, समझदारी और लोगों से बातचीत करने की क्षमता से माना जाता है। किसी व्यक्ति की हथेली में यह पर्वत कितना विकसित है, इसका भी विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं कि बुध पर्वत का उभरा हुआ या दबा होना किस तरह के संकेत देता है।
कहां होता है बुध पर्वत?
हथेली में सबसे छोटी उंगली के नीचे का मांसल हिस्सा बुध पर्वत कहलाता है। इसे पहचानना काफी आसान है। अपनी हथेली को सामने करके देखें। कनिष्ठा उंगली के ठीक नीचे जो हिस्सा दिखाई देता है, वही बुध पर्वत होता है।
हस्तरेखा शास्त्र में इसे व्यक्ति की बुद्धिमानी, बातचीत करने के तरीके, व्यापारिक समझ और व्यवहार कुशलता से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि इस पर्वत की बनावट व्यक्ति के स्वभाव के बारे में कुछ संकेत दे सकती है।
उभरा हुआ बुध पर्वत देता है शुभ संकेत
यदि किसी व्यक्ति की हथेली में बुध पर्वत अच्छी तरह विकसित और हल्का उभरा हुआ दिखाई देता है, तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे शुभ माना जाता है। ऐसी बनावट वाले लोगों के बारे में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं।
बुद्धि और समझदारी: माना जाता है कि ऐसे लोग तेज दिमाग वाले होते हैं। किसी भी बात को जल्दी समझने और नई जानकारी हासिल करने में इनकी रुचि होती है। ये लोग पढ़ाई, शोध और नए विषयों को सीखने में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।
बोलने की अच्छी कला: उभरे हुए बुध पर्वत वाले लोगों की बातचीत करने की शैली प्रभावशाली मानी जाती है। ये अपनी बात दूसरों के सामने आसानी से रख पाते हैं। अपनी समझदारी और बोलने के तरीके से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं।
व्यापार में सफलता: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, ऐसे लोगों में व्यापारिक समझ अच्छी होती है। ये लाभ और नुकसान का हिसाब लगाने में कुशल माने जाते हैं। प्रबंधन, कारोबार और लोगों के साथ मिलकर काम करने में इन्हें सफलता मिलने की संभावना बताई जाती है।
खुशमिजाज स्वभाव: माना जाता है कि विकसित बुध पर्वत वाले लोग मिलनसार और हंसमुख होते हैं। इन्हें लोगों के साथ समय बिताना पसंद होता है। इनका व्यवहार दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है।
बुध पर्वत पर खड़ी रेखाओं का महत्व
हस्तरेखा शास्त्र में बुध पर्वत पर मौजूद रेखाओं को भी महत्वपूर्ण माना गया है। यदि इस पर्वत पर साफ और सीधी खड़ी रेखाएं दिखाई दें, तो इन्हें अच्छा संकेत बताया जाता है। मान्यता है कि ऐसी रेखाएं व्यापार में तरक्की, धन लाभ और कामकाज में सफलता की ओर इशारा करती हैं। कुछ लोग इसे अचानक आर्थिक लाभ मिलने का संकेत भी मानते हैं।
दबा हुआ बुध पर्वत क्या संकेत देता है?
यदि किसी व्यक्ति की हथेली में कनिष्ठा उंगली के नीचे का हिस्सा बहुत सपाट या दबा हुआ दिखाई देता है, तो इसे कमजोर बुध पर्वत कहा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, ऐसा बुध पर्वत व्यक्ति के जीवन में कुछ चुनौतियों के संकेत दे सकता है।
निर्णय लेने में परेशानी: माना जाता है कि ऐसे लोगों को कई बार सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है। ये किसी काम को शुरू करने से पहले बहुत अधिक सोचते हैं और कभी-कभी छोटी-छोटी बातों को लेकर भी परेशान हो जाते हैं।
आत्मविश्वास की कमी: दबे हुए बुध पर्वत को कम आत्मविश्वास से भी जोड़ा जाता है। ऐसे लोगों को अपनी बात खुलकर कहने में परेशानी हो सकती है। कई बार ये अपनी योग्यता होने के बावजूद दूसरों के सामने खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते।
करियर में उतार-चढ़ाव: हस्तरेखा शास्त्र की मान्यता के अनुसार, कमजोर बुध पर्वत वाले लोगों को कारोबार और नौकरी में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धैर्य और लगातार प्रयास की जरूरत होती है।
बातचीत में झिझक: ऐसे लोगों को नए लोगों से मिलने या अपनी बात रखने में संकोच हो सकता है। कई बार ये अपनी भावनाएं और विचार दूसरों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते।
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