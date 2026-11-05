धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में माना जाता है कि हथेली के अलग-अलग पर्वत व्यक्ति के स्वभाव, सोच, व्यवहार और जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में संकेत देते हैं। इन्हीं में एक महत्वपूर्ण पर्वत है बुध पर्वत। यह पर्वत सबसे छोटी यानी कनिष्ठा उंगली के ठीक नीचे स्थित होता है।

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, बुध पर्वत का संबंध बुद्धि, बोलने की कला, व्यापार, समझदारी और लोगों से बातचीत करने की क्षमता से माना जाता है। किसी व्यक्ति की हथेली में यह पर्वत कितना विकसित है, इसका भी विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं कि बुध पर्वत का उभरा हुआ या दबा होना किस तरह के संकेत देता है।

हस्तरेखा शास्त्र में इसे व्यक्ति की बुद्धिमानी, बातचीत करने के तरीके, व्यापारिक समझ और व्यवहार कुशलता से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि इस पर्वत की बनावट व्यक्ति के स्वभाव के बारे में कुछ संकेत दे सकती है।

उभरा हुआ बुध पर्वत देता है शुभ संकेत यदि किसी व्यक्ति की हथेली में बुध पर्वत अच्छी तरह विकसित और हल्का उभरा हुआ दिखाई देता है, तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे शुभ माना जाता है। ऐसी बनावट वाले लोगों के बारे में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं।

बुद्धि और समझदारी: माना जाता है कि ऐसे लोग तेज दिमाग वाले होते हैं। किसी भी बात को जल्दी समझने और नई जानकारी हासिल करने में इनकी रुचि होती है। ये लोग पढ़ाई, शोध और नए विषयों को सीखने में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

बोलने की अच्छी कला: उभरे हुए बुध पर्वत वाले लोगों की बातचीत करने की शैली प्रभावशाली मानी जाती है। ये अपनी बात दूसरों के सामने आसानी से रख पाते हैं। अपनी समझदारी और बोलने के तरीके से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं।

व्यापार में सफलता: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, ऐसे लोगों में व्यापारिक समझ अच्छी होती है। ये लाभ और नुकसान का हिसाब लगाने में कुशल माने जाते हैं। प्रबंधन, कारोबार और लोगों के साथ मिलकर काम करने में इन्हें सफलता मिलने की संभावना बताई जाती है।

खुशमिजाज स्वभाव: माना जाता है कि विकसित बुध पर्वत वाले लोग मिलनसार और हंसमुख होते हैं। इन्हें लोगों के साथ समय बिताना पसंद होता है। इनका व्यवहार दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। बुध पर्वत पर खड़ी रेखाओं का महत्व हस्तरेखा शास्त्र में बुध पर्वत पर मौजूद रेखाओं को भी महत्वपूर्ण माना गया है। यदि इस पर्वत पर साफ और सीधी खड़ी रेखाएं दिखाई दें, तो इन्हें अच्छा संकेत बताया जाता है। मान्यता है कि ऐसी रेखाएं व्यापार में तरक्की, धन लाभ और कामकाज में सफलता की ओर इशारा करती हैं। कुछ लोग इसे अचानक आर्थिक लाभ मिलने का संकेत भी मानते हैं।

दबा हुआ बुध पर्वत क्या संकेत देता है? यदि किसी व्यक्ति की हथेली में कनिष्ठा उंगली के नीचे का हिस्सा बहुत सपाट या दबा हुआ दिखाई देता है, तो इसे कमजोर बुध पर्वत कहा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, ऐसा बुध पर्वत व्यक्ति के जीवन में कुछ चुनौतियों के संकेत दे सकता है।

निर्णय लेने में परेशानी: माना जाता है कि ऐसे लोगों को कई बार सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है। ये किसी काम को शुरू करने से पहले बहुत अधिक सोचते हैं और कभी-कभी छोटी-छोटी बातों को लेकर भी परेशान हो जाते हैं।

आत्मविश्वास की कमी: दबे हुए बुध पर्वत को कम आत्मविश्वास से भी जोड़ा जाता है। ऐसे लोगों को अपनी बात खुलकर कहने में परेशानी हो सकती है। कई बार ये अपनी योग्यता होने के बावजूद दूसरों के सामने खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते।