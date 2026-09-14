'जन्मों-जन्म तक पाएं पिया का साथ...' हरतालिका तीज पर इन प्यार भरे संदेशों से दें अपनों को शुभकामनाएं 

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए हरतालिका तीज (Hartalika Teej ki Hardik Shubhkamnaye) का पावन पर्व बेहद खास होता है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा-अर्चना और कठिन व्रत किया जा जाता है।

वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 14 सितंबर (Hartalika Teej 2026 Date) को हरतालिका तीज (Hartalika Teej Wishes) मनाई जा रही है। इस अवसर पर लोग अपने प्रियजनों और परिवार वालों को प्रियजनों हरतालिका तीज की शुभकामनाएं (Hartalika Teej Wishes in Hindi) देते हैं। ऐसे में हम आर्टिकल में आपके लिए लेकर आए हैं हरतालिका तीज के खूबसूरत संदेश, जिनके द्वारा आप अपनों को पर्व की शुभकामनाएं भेज सकते हैं।

तीज के व्रत से सजे सुहाग का संसार,

शिव-पार्वती का आशीर्वाद मिले बार-बार।

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

सोलह शृंगार कर मां गौरी की तरह रखें उपवास,

मन, कर्म, वचन से रखें सच्ची श्रद्धा,

ईश्वर की कृपा से मिलेगा शिव जैसा परिवार।

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

तीज का पावन व्रत आपके जीवन में प्रेम बरसाए,

शिव-पार्वती की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो जाए।

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

शिव जी और माता पार्वती का प्यार,

आपके जीवन में लाए सदा बहार।

सुहाग आपका रहे हमेशा सलामत,

मुबारक हो आपको तीज का त्योहार।

मां पार्वती ने किया था कठोर तप,

शिव को पाने के लिए जपा था जप।

आपको भी मिले मनचाहा जीवनसाथी,

तीज के पर्व पर यही है मंगल थाती।

तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

भोलेनाथ और गौरा जी का आशीर्वाद मिले,

आपके जीवन के आंगन में खुशियों के फूल खिलें।

हर जन्म में मिले आपको एक-दूजे का साथ,

कभी न छूटे हाथों से हाथों का यह हाथ।

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

आपकी तपस्या रंग लाएं

शिव-पार्वती आप पर आशीर्वाद लुटाएं

घर में ढेरों खुशहाली आए, जन्मों-जन्म

तक आप अपने पिया का साथ पाएं

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

महादेव की कृपा से चमके आपका भाग्य,

मां गौरी दें आपको अखंड सौभाग्य।

हरतालिका तीज पर सजे आपका दरबार,

खुशियों से भर जाए आपका सारा परिवार।

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

तपस्या का यह पर्व लाए जीवन में उल्लास,

शिव-गौरी पूरे करें आपके सारे अरदास।

पति-पत्नी का रिश्ता रहे सदा मजबूत,

तीज का यह व्रत साबित हो एकदम अद्भुत।

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

(All Picture Credits- AI Images)

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