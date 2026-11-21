धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। यह पावन पर्व माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है और परिवार पर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस खास अवसर पर लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर त्योहार की खुशियां बांटते हैं। अगर आप भी तुलसी विवाह के मौके पर अपनों को बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खूबसूरत शुभकामना संदेश, शायरी और कविताएं भेजकर उनके दिन को खास बना सकते हैं।

1.आंगन में महकी तुलसी की क्यारी,

सजी शालिग्राम संग जोड़ी न्यारी।

सुख-समृद्धि आए हर द्वार,

मुबारक हो तुलसी विवाह का त्योहार।

2.दीप जले और खिल उठे मन,

तुलसी-शालिग्राम का पावन मिलन।

घर में बसे सदा खुशियों का वास,

तुलसी विवाह का दिन बने खास।

(Picture Credit- AI Generated)

3.हर पत्ता तुलसी का गुणकारी,

हर संग शालिग्राम की लीला न्यारी।

आपके जीवन में रहे सदा बहार,

तुलसी विवाह की ढेरों बधाई अपार।

4.श्रद्धा और भक्ति का सुंदर संगम,

तुलसी विवाह से महके हर आँगन।

खुशियों की हो सदा बरसात,

शुभ हो यह पावन सौगात।

(Picture Credit- AI Generated)

5.तुलसी मैया और शालिग्राम का ब्याह,

लाए जीवन में नई उमंग और चाह।

सदा सुखी और स्वस्थ रहे परिवार,

तुलसी विवाह की शुभकामनाएं बार-बार।

6.मांगलिक गीतों से गूंजे संसार,

तुलसी-शालिग्राम का हो शुभ विवाह।

हर कष्ट मिटे, बढ़े प्यार,

मुबारक हो यह पावन त्योहार।

(Picture Credit- AI Generated)

7.पवित्र तुलसी, पावन शालिग्राम,

दोनों के संग हो हर दिन शुभ काम।

खुशहाल रहे आपका हर पल,

तुलसी विवाह की बधाई मंगल।

8.आस्था के दीपों से जगमगाए घर,

तुलसी विवाह की आए शुभ घड़ी हर।

सदा बनी रहे प्रभु की कृपा अपार,

शुभ तुलसी विवाह का यह त्योहार।

(Picture Credit- AI Generated)

9.तुलसी की छांव, शालिग्राम का साथ,

बना रहे जीवन में सदा विश्वास।

आए हर दिन नई मुस्कान,

तुलसी विवाह की शुभकामनाएं महान।

10.सजे मंडप, बजे मंगल साज,

तुलसी-शालिग्राम विराजे आज।

घर-परिवार में रहे सदा मिठास,

तुलसी विवाह लाए खुशियों का अहसास।

यह भी पढ़ें- कन्यादान का महापुण्य पाना चाहते हैं तो जरूर कराएं तुलसी विवाह, श्रीहरि की कृपा से खुलते हैं मोक्ष के द्वार

यह भी पढ़ें- हर‍ि प्रबोधिनी एकादशी एवं तुलसी विवाह के पावन अवसर पर श्री बद्रीनारायण मंदिर में भगवान का श्रृंगार