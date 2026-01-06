Tuesday Remedies: मंगलवार के दिन ऐसे करें बजरंगबली को प्रसन्न और पाएं उनकी कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। माना जाता है कि जिस साधक को हनुमान जी की कृपा मिलती है, उसे जीवन में किसी भी तरह की बाधा नहीं आती। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन बजरंगबली की कृपा प्राप्ति के लिए उत्तम बताया गया है। कई साधक इस दिन पर व्रत भी करते हैं और मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करते हैं। बजरंगबली की कृपा प्राप्ति के लिए आप मंगलवार के दिन ये कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके व आपके परिवार पर पवनपुत्र की कृपा बनी रहेगी।

बनी रहती है कृपा दृष्टि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के दौरान उन्हें सिंदूर जरूर अर्पित करें। इसके लिए आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा-अर्चना करनी चाहिए और उनके चरणों में सिंदूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वह प्रसन्न होते हैं। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि हनुमान जी को नारंगी रंग का सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही आप चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर भी हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं।

(Picture Credit: Freepik) हर काम में मिलती है सफलता हनुमान जी की पूजा के दौरान आप उन्हें मीठे पान का बीड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करने से साधक को दुश्मनों से छुटकारा मिलता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पान में चूना, तंबाकू या फिर सुपारी आदि का इस्तेमान नहीं करना चाहिए।

जरूर अर्पित करें ये चीजें मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा में आप चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके साथ ही पूजा में चमेली, लाल गुलाब या फिर लाल गेंदें के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इससे साधक को बजरंगबली की कृपा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। इससे हनुमान जी की कृपा से आपका हर काम बन सकता है।