धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हनुमान जी को प्रभु श्री राम का परम भक्त माना जाता है और आज भी लोग उनकी भक्ति की मिसाल देते हैं। रामायण की कई गाथाओं से पता चलता है कि कैसे हनुमान जी ने सदैव श्री राम का साथ दिया और माता सीता का पता लगाने में उनकी मदद की। यूं कहा जाए कि हनुमान जी की हर सांस में राम नाम बसा हुआ था।

आपने ऐसा सुना होगा कि रामायण में एक ऐसा प्रसंग मिलता है जब हनुमान जी ने भरी सभा में अपना सीना चीरकर दिखाया और उनेक ह्रदय में प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि दिखाई दी। आइए आपको बताते हैं आखिर कैसे श्री राम और माता सीता उनके ह्रदय में विराजमान हुए और क्या है पूरा भावुक प्रसंग।

जब माता सीता ने हनुमान जी को भेंट किया मोतियों का हार रामायण की कथा के अनुसार, रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या वापस लौटे, तब वहां उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान माता सीता हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा, साहस और प्रभु श्री राम के प्रति अटूट समर्पण से बेहद प्रसन्न थीं।

उन्होंने हनुमान जी को अपनी ओर से एक सुंदर मोतियों का हार भेंट किया। माता सीता से उपहार पाकर हनुमान जी ने हार को अपने हाथों में लिया और उसके एक-एक मोती को ध्यान से देखने लगे। इसके बाद उन्होंने मोतियों एक-एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर सभा में मौजूद सभी लोग आश्चर्य चकित हो उठे और उन्हें यह समझ नहीं आया कि आखिर क्यों हनुमान जी इतने कीमती उपहार को तोड़ रहे हैं।

माला के मोतियों में हनुमान जी श्रीराम और सीता को खोज रहे थे जब हनुमान जी से लोगों ने पूछा कि वे मोतियों को क्यों तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वे देख रहे हैं कि इन मोतियों में उनके प्रभु श्रीराम और माता सीता का नाम है या नहीं।

यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए उस वस्तु का कोई महत्व नहीं है, जिसमें उनके आराध्य का वास न हो। हनुमान जी की यह बात सुनकर कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ और वो उनकी भक्ति को परखने लगे। तब हनुमान जी ने कहा कि उनके संपूर्ण हृदय में केवल प्रभु श्रीराम और माता सीता का ही वास है।