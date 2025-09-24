गुरुवार के दिन जरूर करें मंजरी के ये उपाय, धन की समस्या से लेकर नेगेटिव एनर्जी होगी दूर

Language
    हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। रोजाना तुलसी पूजा से घर में सुख-समृद्धि आती है नकारात्मकता का नाश होता और धन-वैभव में वृद्धि के योग बनते हैं। ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपको आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में हर दिन किसी-न-किसी देवी-देवता को समर्पित माना गया है। वहीं गुरुवार का दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना के लिए समर्पित है। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में यदि आप गुरुवार के दिन तुलसी की मंजरी से जुड़े ये उपाय करते हैं, तो इससे आपको प्रभु श्रीहरि की कृपा की प्राप्ति हो सकती है।

    दूर होगी हर परेशानी

    गुरुवार या बृहस्पतिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद, भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा और दौरान उन्हें हल्दी व तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इसके साथ ही पूजा में 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसे करने से जातक को जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।

    मिलेगा आर्थिक समस्या से छुटकारा

    यदि आप पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में गुरुवार के दिन मंजरी से जुड़ा ये उपाय आपके काम आ सकता है। इसके लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा में शामिल अर्पित की गई मंजरी को एक लाल या पीले रंग के कौरे कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।  

    दूर होगी नेगेटिव एनर्जी

    अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो गई है, तो इसके लिए आप मंजरी से जुड़ा ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा-सा गंगाजल और तुलसी की मंजरी डाल दें। इसके बाद, सुबह के समय स्नान आदि के बाद पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें।

    इस उपाय को करने से जातक के घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। आप इस उपाय को गुरुवार के साथ-साथ शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं।

