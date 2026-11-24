Guru Nanak Jayanti Wishes: प्रकाश पर्व की रोशनी से महक उठे जीवन! अपनों को भेजें दिल छू लेने वाले ये खास संदेश
गुरु नानक जयंती (प्रकाश पर्व) के पावन अवसर पर अपनों को भेजने के लिए दिल छू लेने वाले शुभकामना संदेश दिए गए हैं। ये संदेश प्रेम, समानता और सेवा की शिक्षाओं को याद करते हुए जीवन में खुशियां और सकारात्मकता फैलाने की प्रेरणा देते हैं।
HighLights
गुरु नानक जयंती पर अपनों को भेजें शुभकामना संदेश।
प्रकाश पर्व पर प्रेम, समानता, सेवा का संदेश फैलाएं।
गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को जीवन में अपनाएं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। गुरु नानक जयंती का पावन पर्व सिख धर्म के प्रथम गुरु, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और उनके दिव्य संदेशों को याद करने का अवसर माना जाता है। यह दिन प्रेम, समानता, सेवा और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस खास मौके पर गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व मनाया जाता है और लोग एक-दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं देते हैं।
आप भी अपनों को कुछ शुभकामनाएं और संदेश भेजकर अपनों के जीवन में खुशियां और सकारात्मकता का प्रकाश फैला सकते हैं। गुरु नानक जयंती के अवसर पर इन खूबसूरत शुभकामना संदेशों के माध्यम से आप अपने करीबी और मित्रजनों को कुछ संदेश भेज सकते हैं।
गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं (Guru Nanak Jayanti Wishes 2026 )
नानक नाम जहाज है, जो जपे सो पार उतरे,
तेरी मेहर से वाहेगुरु, हर बिगड़ा काज संवरे।
प्रकाश पर्व की रोशनी से, महक उठे संसार सारा,
गुरु नानक जयंती पर, खुशियों से भरे जीवन तुम्हारा।
सिर पर हाथ हो गुरु का, तो किस बात का डर है,
वाहेगुरु की कृपा से, खुशियों से भरा हर घर है।
सत्य, सेवा और सिमरन का, सदा जीवन में वास रहे,
गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद, हर पल आपके पास रहे।
वाहेगुरु का आशीष सदा, आपके परिवार पर बना रहे,
हर मुश्किल आसान हो, हर सपना आपका पूरा रहे।
प्रेम, शांति और करुणा की, बहती रहे निर्मल धारा,
गुरुपर्व की हार्दिक बधाई, रोशन हो जग सारा।
किरत करो, नाम जपो और मिल-बाँट कर खाओ,
गुरु नानक की सीख को, अपने जीवन में अपनाओ।
मिट जाए अंधकार सारा, ज्ञान का उजियारा छाए,
गुरुपर्व के इस पावन दिन पर, हर मन में प्रेम समाए।
राज करे खालसा, आकी रहे न कोय,
वाहेगुरु के सिमरन से, जीवन निर्मल होय।
सद्भावना और भाईचारे की, हर दिल में ज्योति जले,
गुरु नानक जयंती पर आपको, अनंत खुशियां मिलें।
सच्चा सौदा करने वाले, हे जग के तारणहार गुरु,
तेरी कृपा के बिना भला, कैसे हो भवसागर पार गुरु।
प्रकाश पर्व के शुभ दिन पर, सबके दुखड़े हर लेना,
अपने प्यारे भक्तों के घर, खुशियों के रंग भर देना।
मन में हो विश्वास सदा, और होठों पर मुस्कान रहे,
वाहेगुरु की कृपा से ही, ऊंचा आपका सम्मान रहे।
गुरुपर्व की पावन रोशनी, हर अंधियारा दूर करे,
गुरु नानक देव जी का आशीष, जीवन खुशियों से भरपूर करे।
एक ओंकार का मंत्र जपो, मन के सब विकार मिटाओ,
सच्चे मार्ग पर चलकर तुम, जीवन को सफल बनाओ।
गुरु नानक देव की वाणी से, महके जीवन की फुलवारी,
आपको और आपके अपनों को, गुरुपर्व की बधाई प्यारी।
धन-धन श्री गुरु नानक देव, तुम हो सबके पालनहार,
तेरी अमृत वाणी से ही, तर जाता है यह संसार।
प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर, यही है हमारी अरदास,
हर घर में सुख-शांति रहे, और बना रहे विश्वास।
हक की कमाई खाना और, जरूरतमंद के काम आना,
गुरु नानक की इस सीख को, हर पल जीवन में निभाना।
सद्बुद्धि और संयम का, हर इंसान को वरदान मिले,
गुरु नानक जयंती पर आपको, जीवन की हर मुस्कान मिले।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह,
गुरु के दिखाए मार्ग पर, हर इंसान सदा चले।
सुख, समृद्धि और शांति से, महके आपका घर-संसार,
प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई, मिले खुशियां अपार।
ज्ञान की ज्योति जले हर घर में, अज्ञान का तम दूर हो,
वाहेगुरु की रहमत से, हर जीवन भरपूर हो।
मानवता की सेवा ही, सबसे बड़ा धर्म कहलाए,
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की, दिल से शुभकामनाएं।
लंगर की पंगत में बैठकर, भेदभाव सब मिट जाता है,
गुरु के दर पर जो आता है, वह खाली हाथ न जाता है।
सब पर बनी रहे मेहर आपकी, हे मेरे सच्चे पातशाह,
गुरुपर्व के पावन दिन पर, रोशन हो हर एक राह।
दीयों की जगमगाहट से, आज सारा आंगन सजा है,
गुरु नानक के आगमन का, चारों ओर डंका बजा है।
आपकी झोली खुशियों से भरे, हर मनोकामना पूरी हो,
वाहेगुरु के आशीर्वाद से, न कोई ख्वाहिश अधूरी हो।
सेवा भाव हो मन में सदा, अहंकार का नाश हो,
गुरु के चरणों में ही बस, हर भक्त का निवास हो।
प्रकाश पर्व की पावन बेला, लाए खुशियों की बहार,
गुरु नानक जयंती की अनंत शुभकामनाएं।
जिसने भी सच्चे दिल से, गुरु का नाम ध्याया है,
उसने जीवन के हर मोड़ पर, वाहेगुरु को पाया है।
मिट जाएं सब दुख-दर्द, जीवन में खुशहाली आए,
गुरुपर्व का यह पावन त्योहार, नई उमंगें साथ लाए।
सुख-दुख में समभाव रहे, मन में न कोई द्वेष रहे,
गुरु नानक की शिक्षाओं का, हर दिल में संदेश रहे।
प्रकाश पर्व की दिव्य चमक से, जीवन आपका निखर जाए,
गुरुपर्व पर वाहेगुरु की कृपा, आप पर सदैव बरसाए।
तेरा भाणा मीठा लागे, यही अरदास हमारी है,
गुरु नानक के चरणों में ही, बसती दुनिया सारी है।
सत्य और ईमानदारी की राह पर, कदम सदा बढ़ते रहें,
गुरुपर्व की इस पावन बेला में, आप खुशियों से चमकते रहें।
अमृत वेला में उठकर जो, वाहेगुरु का नाम लेता है,
गुरु नानक देव का आशीर्वाद, उसे हर सुख देता है।
नफरत की दीवारें गिरें, हर ओर प्यार ही प्यार हो,
मुबारक हो आपको यह दिन, खुशियों का संचार हो।
ना कोई बैरी, ना कोई बेगाना, सब संग हमको बन आई,
गुरु नानक की इस अमर वाणी ने, दुनिया को राह दिखाई।
सबका भला हो इस जगत में, यही कामना करते हैं,
प्रकाश पर्व पर गुरु चरणों में, हम शीश नवाते हैं।
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इस साल गुरु नानक जयंती पर प्रकाश पर्व में आप भी इन संदेशों के माध्यम से अपनों को बधाइयां भेज सकते हैं।
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