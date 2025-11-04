Language
    Guru Nanak Jayanti 2025: नानक नाम जहाज है....प्रकाश पर्व की अपनों को भेजें ये पवित्र शुभकामना संदेश

    Updated: Tue, 04 Nov 2025 06:00 PM (IST)

    गुरु नानक जयंती सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो सिख धर्म के संस्थापक व पहले गुरु, गुरु नानक देव जी को समर्पित है। इस दिन को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आप इस खास मौके पर अपने प्रियजनों को ये शुभकामना संदेश भेज सकते हैं।

    Guru Nanak Jayanti 2025 Wishes

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। गुरु नानक जी, सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के सबसे पहले गुरु के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर हुआ था, इसलिए इस दिन को हर साल गुरु नानक जयंती (Guru Nanak Jayanti 2025 Wishes) के रूप में मनाया जाता है। उनकी शिक्षाएं न केवल सिखों के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो हमें सच्चाई, प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाती हैं। प्रकाश पर्व कहे जाने वाले इस उत्सव पर आप अपने परिवारजनों व दोस्तों को प्यार भरे शुभकामना संदेश भेज सकते है।

     गुरु नानक जयंती के शुभकामना संदेश (Guru Nanak Jayanti 2025 Wishes)

    1. खुशियां और आपका जन्म-जन्म का साथ हो,
    हर किसी की जुबान पर हंसी की बात हो।
    गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं!"

    2. गुरु नानक देव जी आपको शांति
    और दया के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें
    गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं!" 

    3. "गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए
    हम सभी मानवता की सेवा करें।
    गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं!"

    4. गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं
    आपके जीवन में सच्चाई, प्रेम और शांति लाएं
    गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!" 

    5. यह गुरु पर्व आप सभी लिए सभी
    चुनौतियों से पार पाने का साहस
    और शक्ति लेकर आए
    गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं।

    6. यह प्रकाश पर्व आपके जीवन में प्रकाश बिखेरे
    गुरु नानक जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे
    गुरु पर्व की बहुत-बहुत बधाइयां।  

    7. वाहे गुरु का आशीष बना रहे सदा
    बस यही कामना है हमारी
    सभी घरों में बनी रहे सदा खुशहाली
    गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

    8.  "नानक नाम जहाज है,
    चढ़े सो उतरे पार,
    जो श्रद्धा कर सेंवदे,
    गुर पार उतारणहार"।  
    गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!"

    9. गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आपको
    निस्वार्थ और दयालु जीवन जीने
    और एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें।
    गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!"

    10. प्रकाश पर्व आपके जीवन को रोशनी से भर दे
    और आपके परिवार को सभी दुखों से दूर करे
    गुरु नानक जयंती व प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं 

