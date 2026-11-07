गोवर्धन पूजा पर 7 परिक्रमा ही क्यों की जाती है? जानें वो रहस्य जो दिलाएगा चार धाम का पुण्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, गोवर्धन पूजा का पर्व 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा-अर्चना करने का विधान है। इस अवसर पर लोग अपने-अपने घरों में गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा-अर्चना करते हैं और साथ ही परिक्रमा लगाते हैं।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में आने वाले सभी दुख-दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पूजा के दौरान परिक्रमा करने से चार धाम की तीर्थयात्रा के समान पुण्य मिलता है और पाप नष्ट होते हैं। साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि गोवर्धन पूजा पर कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, जिससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। आइए इस आर्टिकल में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।