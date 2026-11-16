गोपाष्टमी पर गौ सेवा से प्रसन्न होंगे 33 कोटि देवी-देवता, अखंड सुख-समृद्धि के लिए गाय को खिलाएं ये 5 चीजें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में गौ माता की सेवा को अत्यंत पुण्य का काम माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि गाय में 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी-देवताओं का वास होता है। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन गायों को विशेष सम्मान दिया जाता है।

इस साल यह पर्व 17 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन को मुख्य रूप से श्री कृष्ण के गायों के प्रति अद्भुत प्रेम और गौर सेवा की परंपरा के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी पर लोग गौशाला में गाय माता के सेवा के लिए अन्न का दान करते हैं। वहीं मान्यता है कि इस दिन गायों को कुछ चीजें खिलानी चाहिए जिससे घर की समृद्धि बनी रहती है। आइए आपको बताते हैं रोटी ही नहीं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें यदि आपको गोपाष्टमी के दिन गौ माता की खिलानी चाहिए।

वैसे तो गाय को नियमित ही रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से गोपाष्टमी पर गुड़ और रोटी खिलाने से 33 करोड़ देवी-देवताओं को एक साथ प्रसन्न किया जा सकता है। गाय को चारा खिलाएं गोपाष्टमी के दिन यदि आप किसी गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा खिलाएं, तो इससे बुध की स्थिति अच्छी बनी रहती है। यही नहीं इससे आपको बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में खुशहाली बनी बनी रहती है।

गाय की केला खिलाएं ऐसा कहा जाता है कि किसी भी गुरुवार को यदि गाय को केला खिलाया जाता है तो पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यही नहीं इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा भी मिलती है। मुख्य रूप से गोपाष्टमी के दिन गाय को केला अवश्य खिलाएं, जिससे आपके ऊपर समस्त देवी-देवताओं का आशीर्वाद बना रहे।

गौ माता को हल्दी मिलाकर रोटी खिलाएं यदि आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है और आपके करियर में भी बार-बार समस्याएं आ रही हैं, तो आप गोपाष्टमी के दिन आटे में थोड़ी हल्दी मिलाकर रोटी तैयार करें और वो गाय को खिलाएं। इस उपाय से कुंडली में मौजूद कोई भी दोष दूर होंगे और विष्णु जी का आशीर्वाद भी मिलेगा।