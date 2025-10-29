Gopashtami 2025: गोपाष्टमी पर बन रहे हैं 2 शुभ संयोग, जानें किस मुहूर्त में पूजा करने से बरसेगी कृष्ण जी की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान कृष्ण और गौमाता की पूजा की जाती है। साथ ही गौमाता और बछड़ों की सेवा की जाती है। गोपाष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा करने से साधक को मनचाहा वरदान मिलताहै।

सनातन शास्त्रों में निहित है कि स्वर्ग नरेश इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। इस मुद्रा में भगवान कृष्ण सात दिनों तक रह गए थे। वहीं, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर स्वर्ग नरेश ने हार स्वीकार कर ली थी। आइए, गोपाष्टमी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और योग जानते हैं-

गोपाष्टमी 2025 तिथि और मुहूर्त (Gopashtami 2025 Date and Shubh Muhurat) कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत- 29 अक्टूबर को सुबह 09 बजकर 23 मिनट पर

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन- 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 06 मिनट पर

गोपाष्टमी 2025 शुभ योग (Gopashtami 2025 Date and Shubh Yog) ज्योतिषियों की मानें तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर रवि योग का संयोग बन रहा है। रवि योग का संयोग सुबह 06 बजकर 33 मिनट से बन रहा है। वहीं, समापन 31 अक्टूबर को सुबह 06 बजकर 32 मिनट पर होगा। ज्योतिष रवि योग को शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान कृष्ण की पूजा करने से आरोग्यता का वरदान मिलेगा। साथ ही हर मनोकामना पूरी होगी।