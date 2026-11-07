घर की गंदगी देख तुरंत आ जाती हैं मां लक्ष्मी की बड़ी बहन 'अलक्ष्मी'! पढ़ें दरिद्रता की देवी की हैरान करने वाली कथा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के अवसर पर धन की देवी मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी की पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, दीवाली की रात पूजा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि के योग बनते हैं। साथ ही जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं होती है।

शायद ही बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि मां लक्ष्मी की एक बड़ी बहन भी है, जिनका नाम अलक्ष्मी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, अलक्ष्मी को दरिद्रता, दुर्भाग्य, कलह और दुख का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं अलक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई?

अलक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई? पौराणिक कथाओं के अनुसार, मां लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब उसमें से कई रत्न निकले थे। इन्हीं में से सबसे पहले देवी अलक्ष्मी प्रकट हुई थीं, जो दिखने में कुरूप थीं और उनके बाल बिखरे हुए थे।