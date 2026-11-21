धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म के अठारह महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण बेहद महत्वपूर्ण है। इस धार्मिक ग्रंथ में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद का वर्णन देखने को मिलता है।

गरुड़ पुराण के अनुसार, जीवन में किसी की निंदा करना या किसी के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाना एक गंभीर अधर्म है। अक्सर जब कुछ लोग एक साथ बैठते हैं, तो दूसरों की पीठ पीछे बुराई या निंदा करने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरों की पीठ पीछे बुराई करने वालों को कैसा फल प्राप्त होता है? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

पीठ पीछे बुराई करना- गरुड़ पुराण के अनुसार, किसी की पीठ पीछे बुराई करना एक पाप माना जाता है। हंसी-मजाक में भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस पाप को करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक की कठोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसलिए भूलकर भी जीवन में कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए।

नारी सम्मान के विरुद्ध आचरण- गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग नारी का सम्मान नहीं करते हैं और उनका अपमान करते हैं। ऐसे लोगों को परलोक में अत्यंत भयावह दंड मिलता है और यातना का सामना करना पड़ता है। इसलिए जीवन में सदैव नारी का सम्मान करना चाहिए।