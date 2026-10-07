मृत्यु के बाद 49 दिनों तक भटकती है आत्मा? गरुड़ पुराण में बताया गया है हैरान करने वाला सच 

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है, जिसे लेकर हर इंसान के मन में कई सवाल होते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने परिवार और घर के आसपास रहती है? यमलोक तक उसकी यात्रा कैसी होती है? गरुड़ पुराण में इन सवालों का विस्तार से वर्णन मिलता है।

खासतौर पर पुराण के प्रेत कल्प में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्‍मा की स्थिति और उसकी परलोक यात्रा कैसी होती है। आमतौर पर यही धारणा है कि आत्‍मा 13 दिनों तक ही अपने घर या उसके आसपास भटकती है।मगर पुराण में मृत्‍यु के बाद 49 दिनों तक आत्‍म की भटकने की यात्रा की बात बताई गई है। चलिए जानते हैं कि इस दौरान आत्‍मा के साथ क्‍या होता है।

इसी वजह से हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद कई दिनों तक अलग-अलग संस्कार और कर्मकांड किए जाते हैं। पिंडदान, तर्पण और अन्य धार्मिक क्रियाओं को मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति और उसकी आगे की यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्‍य से किया जाता है।

क्या 13 दिनों तक आत्मा घर के पास रहती है? ऐसी मान्‍यता है कि मृत्यु के बाद शुरुआती 13 दिनों तक मृत व्यक्ति की आत्‍मा अपने परिवार और परिचित स्थानों पर भटकती रहती है। इसी कारण मृत्यु के बाद 10वें, 11वें, 12वें और 13वें दिन किए जाने वाले संस्कारों को विशेष महत्व दिया जाता है। आत्‍मा देखती हैं कि उसके जाने के बाद, यमलोक की यात्रा को आसान बनाने के लिए उसका परिवार कर्मकांड कर रहा है या नहीं। आत्‍मा यह भी देखती है कि उसके जाने का दुख और सुख किसे हुआ है।