धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 27 नवंबर को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी (Ganadhipa Sankashti Chaturthi 2026) मनाई जा रही है। यह दिन भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, संकष्टी चतुर्थी के दिन विधिपूर्वक भगवान गणेश की साधना करने से साधक के जीवन के सभी दुख, बाधाएं और आर्थिक संकट दूर होते हैं। साथ ही बिगड़े काम पूरे होते हैं।

ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्कशक्ति और व्यापार का कारक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर होता है, उन्हें फैसले लेने में कठिनाई, करियर में बाधा और कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बुध को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करने की सलाह दी जाती है। अगर आपकी भी कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है, तो इस आर्टिकल में बताए गए उपाय जरूर करें। इससे आपको जल्द ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे।