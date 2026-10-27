सिर्फ मोदक नहीं, इन 8 दिव्य अस्त्रों से विघ्न हरते हैं गणपति बप्पा! क्या आप जानते हैं इनका आध्यात्मिक अर्थ?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता के रूप में पूजा जाता है और उन्हें प्रथम पूजनीय माना जाता है। गणपति का स्वरूप उनकी सूंड, बड़े कान, विशाल उदर और हाथों में विराजमान विभिन्न वस्तुओं से और आकर्षक लगता है।

आमतौर पर आपने गणपति को हाथ में मोदक पकड़े हुए देखा होगा और उनका स्वरूप अत्यंत निराला लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके स्वरूप में दिखने वाले अस्त्र-शस्त्र भी जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं?

आपमें से ज्यादातर लोगों को बप्पा के स्वरूप में दिखने वाले उनके शस्त्रों की महिमा से अनजान होंगे। आइए आपको बताते हैं उनके 8 शस्त्रों में क्या खास है और उनका महत्व क्या है। पाश भगवान गणेश के हाथ में दिखाई देने वाला पाश बंधनों का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह मनुष्य को मोह, अहंकार और नकारात्मक आदतों से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। अंकुश अंकुश हाथी को नियंत्रित करने वाला एक शस्त्र माना जाता है। गणपति के स्वरूप में यह मन और इच्छाओं को अनुशासित रखने का प्रतीक माना जाता है। यह हमें सिखाता है कि सफलता के लिए केवल प्रतिभा नहीं, बल्कि आत्मसंयम की भी आवश्यकता होती है।

परशु परशु यानी कुल्हाड़ी को बाधाओं और बुराइयों को दूर करने वाले अस्त्र के रूप में देखा जाता है। इसका आध्यात्मिक संदेश है यह कि व्यक्ति को क्रोध, लोभ और अहंकार जैसी बुरी प्रवृत्तियों से हमेशा दूर रहने का प्रयास करना चाहिए।

त्रिशूल गणपति के हाथ में मौजूद त्रिशूल सत्त्व, रजस और तमस जैसे तीन गुणों से संतुलित करने का काम करता है। यही नहीं यह त्रिशूल जीवन में संतुलन बनाए रखने और अपनी बुद्धि को नियंत्रित रखने की भी प्रेरणा देता है।