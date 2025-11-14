Ekadashi: एक साल में कुल कितनी बार आती हैं एकादशी? यहां जानिए प्रमुख बातें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। एकादशी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र तिथियों में से एक मानी जाती है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो साधक इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें सुख-शांति की प्राप्ति होती है। आइए यहां जानते हैं कि एक साल में कुल कितनी बार एकादशी (Ekadashi) आती है? और इनका महत्व क्या है?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें