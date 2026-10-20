Dussehra 2026: प्रदोष काल में ही क्यों किया जाता है रावण दहन? यहां समझें इस परंपरा के पीछे की मान्यता

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर दशहरा मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 20 अक्टूबर को दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध करके माता सीता को मुक्त कराया था। इस अवसर पर देशभर में रावण दहन किया जाता है।

रावण दहन के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। दशहरा के दिन रावण दहन प्रदोष काल में करने का अधिक महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर प्रदोष काल में ही क्यों रावण का पुतला फूंका जाता है? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं इसके पीछे के रहस्य के बारे में।

क्यों खास है प्रदोष काल? धार्मिक मान्यता के अनुसार, सूर्यास्त के आसपास का समय प्रदोष काल कहलाता है। इसी मुहूर्त में रावण दहन करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, प्रदोष काल में शुरू किया गया शुभ काम हमेशा सफल होता है। दशहरा के दिन इसी मुहूर्त में रावण का पुतला जलाकर अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व मनाया जाता है। दिन और रात के मिलने के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। हिंदू धर्म में प्रदोष काल और गोधूलि बेला को नकारात्मक और आसुरी शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है।