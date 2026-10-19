दशहरा 2026: रावण की ये 3 गलतियां बनीं उसके विनाश की वजह, हर इंसान को लेनी चाहिए सीख

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, देशभर में 20 अक्टूबर को दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन रावण दहन करने का विधान है। हर साल दशहरा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने लंकापति रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया था।

यह पर्व संदेश देता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। रावण के जीवन से कई ऐसी महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं, जिन्हें हर व्यक्ति को समझना चाहिए। आइए जानते हैं कि रावण की किन गलतियों के कारण उसका अंत हुआ और उनसे क्या सीख मिलती है।

अहंकार लंकापति रावण को वेदों और शास्त्रों का प्रकांड ज्ञान था, लेकिन इस ज्ञान ने उसमें अहंकार भर दिया। उसका मानना था कि समस्त ब्रह्मांड में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसी अहंकार के कारण उसने भगवान श्रीराम को एक साधारण मनुष्य समझने की भूल की, जो अंततः उसके विनाश का कारण बनी। इससे सीख मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी अपने धन, ज्ञान या शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार सदैव पतन की ओर ले जाता है।

स्त्री का अपमान रावण के पतन की दूसरी सबसे बड़ी वजह माता सीता का हरण करना था। वनवास के दौरान उसने छल से माता सीता का हरण किया और उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। उसकी यही धृष्टता उसके पूरे कुल और साम्राज्य के विनाश का कारण बनी। रावण के इस कृत्य से सीख मिलती है कि जीवन में कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही वासना या लोभ के वशीभूत होकर कोई अनुचित कार्य करना चाहिए।